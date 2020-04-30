Коронавирус

ТАССТАССВ Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе, он страдал онкологическим заболеванием, сообщил в четверг на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.
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В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

ForPost10:36

В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

ТАСС10:05

В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

Вести.Севастополь09:45

В Севастополе скончался первый пациент с коронавирусной инфекцией

Новый Севастополь09:51

В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

РИА Новости09:46

В Севастополе скончался первый пациент с COVID-19

Севастополь.ру09:58

В Севастополе умер пациент с коронавирусом

Независимое телевидение Севастополя09:33
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:36, Ашберн
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Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
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Общество

Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
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Кино

В сети показали фото с Сигурни Уивер со съемок «Аватара 2»

Официальный Twitter-аккаунт «Аватара» поделился на своих просторах новой фотографией со съемок продолжения.
Киноафиша России 02:07
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Общество

Подмосковье вводит обязательное ношение масок

В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
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Политика

Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции

28 апреля во время обращения к россиянам Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету разработать до 5 мая план постепенного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
РБК 08:55
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Политика

На Украине нашли новую должность для Саакашвили

Арахамия рассказал, что последние несколько дней Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли другой формат работы.
Lenta.ru 09:22
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Общество

Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом

Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
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Общество

Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу

Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
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Происшествия

Найдена вторая предполагаемая жертва убийцы клиентки BlaBlaCar

Грабил и насиловал женщин: в деле об убийстве клиентки BlaBlaCar могут появиться новые эпизоды Как известно РЕН ТВ, Чикирев, который находится сейчас в СИЗО, мог принимать участие в убийстве девушки в 2010 году.
РЕН ТВ 10:26
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

Российская газета вчера в 20:37
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Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
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Галкин поздравил Киркорова с днем рождения шутливым видео

Юморист Максим Галкин поздравил с днем рождения поп-певца Филиппа Киркорова.
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
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Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv 28 апреля в 06:09
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Экономика

Лагард предсказала беспрецедентный спад экономики Еврозоны

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что европейскую экономику ждет беспрецедентный спад из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 09:26
Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск вчера в 00:59
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Общество

Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
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Религия

Протодиакон Андрей Кураев отреагировал на запрет в служении

ИА Красная Весна вчера в 16:38
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
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Происшествия

Россиянин нашел у себя на балконе контрабандную обезьяну

В Калуге житель многоэтажки вышел на балкон и нашел там макаку.
Lenta.ru 10:20
Кино

Умер актер из фильмов «Жизни Пи» и «Миллионер из трущоб»

Комсомольская правда вчера в 04:27
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Общество

Путин предложил выделить 3 млрд рублей на гранты для волонтеров

Три миллиарда рублей выделят на гранты волонтёрам, которые оказывают помощь людям в связи с пандемией коронавируса.
Общественное телевидение России 10:17
Здоровье

Стало известно, где чаще всего в Башкирии пациенты заражались COVID-19

Ранее стало известно, что Башкирия занимает третье место по количеству зараженных коронавирусом и первое место по смертности от инфекции в Приволжском федеральном округе.
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Общество

Алисса Милано посоветовала Байдену признать харассмент

Актриса Алисса Милано посоветовала бывшему вице-президенту США Джо Байдену, обвиненному в харассменте, признать "любой проступок", чтобы быть примером для мужчин.
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Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая

Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
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Xiaomi представила новые смартфоны и «умный» вентилятор

Производитель смартфонов Xiaomi представил сегодня, 30 апреля, в Пекине новые продукты в рамках глобальной онлайн-презентации, которая впервые была рассчитана и непосредственно на Россию.
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Топалов расплакался во время прямого эфира после травли Тодоренко

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Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
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В МИД Германии назвали условие для нового саммита «нормандской четверки»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил надежду, что встреча лидеров стран нормандского формата состоится в обозримом будущем при условии прогресса в реализации решений парижской встречи, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
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«Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак» хотят доиграть сезон

По информации «Чемпионата», сыграть оставшиеся матчи хотят «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар».
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Михаил Владимирович Развожаев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя с 11 июля 2019 года. Секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» с 25 октября 2019 года.
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