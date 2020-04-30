Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе, он страдал онкологическим заболеванием, сообщил в четверг на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.

В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

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