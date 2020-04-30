Коронавирус
ТАССВ Севастополе умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе, он страдал онкологическим заболеванием, сообщил в четверг на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.
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Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Кино
В сети показали фото с Сигурни Уивер со съемок «Аватара 2»
Официальный Twitter-аккаунт «Аватара» поделился на своих просторах новой фотографией со съемок продолжения.
Киноафиша России 02:07
Общество
Подмосковье вводит обязательное ношение масок
В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
Политика
Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции
28 апреля во время обращения к россиянам Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету разработать до 5 мая план постепенного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
РБК 08:55
Политика
На Украине нашли новую должность для Саакашвили
Арахамия рассказал, что последние несколько дней Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли другой формат работы.
Lenta.ru 09:22
Общество
Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
Общество
Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу
Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
Происшествия
Найдена вторая предполагаемая жертва убийцы клиентки BlaBlaCar
Грабил и насиловал женщин: в деле об убийстве клиентки BlaBlaCar могут появиться новые эпизоды Как известно РЕН ТВ, Чикирев, который находится сейчас в СИЗО, мог принимать участие в убийстве девушки в 2010 году.
РЕН ТВ 10:26
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
Российская газета вчера в 20:37
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Шоу-бизнес
Галкин поздравил Киркорова с днем рождения шутливым видео
Юморист Максим Галкин поздравил с днем рождения поп-певца Филиппа Киркорова.
Культуромания 09:24
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 28 апреля в 06:09
Экономика
Лагард предсказала беспрецедентный спад экономики Еврозоны
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что европейскую экономику ждет беспрецедентный спад из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 09:26
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Общество
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
Религия
Протодиакон Андрей Кураев отреагировал на запрет в служении
ИА Красная Весна вчера в 16:38
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
Происшествия
Россиянин нашел у себя на балконе контрабандную обезьяну
В Калуге житель многоэтажки вышел на балкон и нашел там макаку.
Lenta.ru 10:20
Кино
Умер актер из фильмов «Жизни Пи» и «Миллионер из трущоб»
Комсомольская правда вчера в 04:27
Общество
Путин предложил выделить 3 млрд рублей на гранты для волонтеров
Три миллиарда рублей выделят на гранты волонтёрам, которые оказывают помощь людям в связи с пандемией коронавируса.
Общественное телевидение России 10:17
Здоровье
Стало известно, где чаще всего в Башкирии пациенты заражались COVID-19
Ранее стало известно, что Башкирия занимает третье место по количеству зараженных коронавирусом и первое место по смертности от инфекции в Приволжском федеральном округе.
Уфа1.ру 07:51
Общество
Алисса Милано посоветовала Байдену признать харассмент
Актриса Алисса Милано посоветовала бывшему вице-президенту США Джо Байдену, обвиненному в харассменте, признать "любой проступок", чтобы быть примером для мужчин.
Газета.Ru 09:49
Общество
Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая
Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46
Гаджеты
Xiaomi представила новые смартфоны и «умный» вентилятор
Производитель смартфонов Xiaomi представил сегодня, 30 апреля, в Пекине новые продукты в рамках глобальной онлайн-презентации, которая впервые была рассчитана и непосредственно на Россию.
Коммерсантъ 09:00
Экономика
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
Политика
В МИД Германии назвали условие для нового саммита «нормандской четверки»
Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил надежду, что встреча лидеров стран нормандского формата состоится в обозримом будущем при условии прогресса в реализации решений парижской встречи, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости 09:33
Футбол
«Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак» хотят доиграть сезон
По информации «Чемпионата», сыграть оставшиеся матчи хотят «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар».
Бомбардир.ру 10:01