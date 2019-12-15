Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой, пишут ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Речь идет о плавдоке ПД-16, в котором находилась списанная подводная лодка Б-380 «Святой князь Георгий». При этом, уточняют агентства, подлодка уже всплыла.

В Севастополе утонул плавучий док со списанной подводной лодкой

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