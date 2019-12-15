Общество

РБКРБКВ Севастополе утонул плавучий док со списанной подводной лодкой

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой, пишут ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Речь идет о плавдоке ПД-16, в котором находилась списанная подводная лодка Б-380 «Святой князь Георгий». При этом, уточняют агентства, подлодка уже всплыла.
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В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС01:28

Подробнее о событии

Появились фото затонувшей в Севастополе подводной лодки

РБК05:35

Опубликовано видео с затонувшими в Севастополе плавдоком и подлодкой

РИА Новости06:14

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

Коммерсантъ03:51

Появилось видео с затонувшим в Севастополе доком и подлодкой

Вести.Севастополь06:01

Затонувший плавдок с подлодкой готовят к утилизации в Севастополе

Новый Севастополь05:01

Затонувшую и всплывшую подлодку в Севастополе утилизируют

ТАСС04:11

Затонувшие в Севастополе плавучий док и подлодка подлежат утилизации - ЧФ

ИА Крыминформ04:32
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