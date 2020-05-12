Коронавирус

РИА Новости КрымРИА Новости КрымПосле пожаров в больницах в Севастополе проверяют аппараты ИВЛ

В Севастополь поступили десять аппаратов искусственной вентиляции легких, сделанные на Уральском приборостроительном заводе, но их временно не будут использовать. Причина – ЧП в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где погибли люди из-за того, что воспламенились ИВЛ уральской сборки.
Читать в источнике
Комментировать
Михаил Развожаев
Пока не получим официальное заключение о том, что произошло с этими аппаратами, мы не будем их эксплуатировать. Если проблему можно будет устранить здесь на месте, получив другие комплектующие, мы это сделаем. Если нет, то партия будет возвращена на завод.
— Михаил Развожаев, российский политикСевастополь.ру 14:16

Подробнее о событии

В Севастополе временно отказались использовать ИВЛ из Екатеринбурга

РИА Новости13:37

Специалисты уральского завода проверят аппараты «Авента-М» в Петербурге

Мойка7812:54

Ленобласть и Севастополь отказались от использования уральских аппаратов ИВЛ. До тех пор, пока не установят причины пожаров в больницах

Фонтанка.Ру12:14

Регионы начали отказываться использовать новые ИВЛ из-за пожаров

РБК10:59

Больницы Ленинградской области отказались использовать новые аппараты ИВЛ после пожара в больнице Святого Георгия

КП - Санкт-Петербург10:57

Аппараты ИВЛ уральского завода временно не используются в Ленобласти после ЧП в Петербурге

ТАСС10:49

Три больницы Ленобласти отказались использовать выпущенные на Урале аппараты ИВЛ

78.ru11:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом

Газета.Ru 12:54
698
Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
83
Политика

Посол Украины пригрозил Турции туристическим бойкотом из-за песни «Катюша»

Известия 08:51
21
Здоровье

Человечеству предрекли новую эпидемию после коронавируса

Введенные во всем мире ограничения из-за распространения коронавируса могут привести к началу эпидемии туберкулеза, сообщает CNBC со ссылкой на новое исследование Stop TB Partnership.
Известия вчера в 23:12
28
Происшествия

Глава Петербурга назвал предварительную причину пожара в больнице

Утром 12 мая в реанимации «красной зоны» больницы Святого Георгия вспыхнул пожар.
Телеканал 360° 12:17
1,2K
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
2,5K
Здоровье

Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне

Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
26
Происшествия

В Ростовской области найдено тело экс-депутата донского ЗС

Ростов-на-Дону, 11 мая 2020, 11:26 — REGNUM Обнаружена мёртвой бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области и экс-главврач ростовской поликлиники №10 Наталья Кравченко.
REGNUM вчера в 04:26
147
Армия и оружие

В Минобороны рассказали об изоляторах для призывников с COVID-19

"Алгоритм действий при обнаружении у призывников коронавирусной инфекции в военных комиссариатах отработан, на сборных пунктах субъектов Российской Федерации подготовлены специальные изоляторы", - заявил Герасимов в интервью газете российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 17:36
1
Здоровье

В США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса

Реальное число жертв заболевания коронавирусом в США может превышать официальную статистику, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи.
Взгляд.ру 12:54
Общество

Дуров объявил о закрытии проекта TON

Обновлено в 21:12 Основатель Telegram Group Inc. Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.
BFM.ru 13:14
313
Авто

Новый купе-кроссовер Volkswagen Tayron X впервые показали на фото

Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Тестовая сборка новинки уже стартовала на совместном заводе FAW-Volkswagen, а накануне портал Autohome опубликовал первые живые фотографии серийной версии Tayron X. Купеобразный кроссовер построен на базе "обычного" Tayron.
Новые автомобили вчера в 04:11
2
Общество

Голикова: число безработных в России выросло вдвое

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число безработных в России выросло почти вдвое.
Газета.Ru 10:09
13
Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
230
Энергетика

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
520
Политика

Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР

Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM 17:12
2
Космос

Гигантская ступень китайской ракеты упала на Землю

Вторая ступень тяжелой китайской ракеты Long March 5B неконтролируемо вошла в атмосферу Земли и сгорела над территорией Атлантического океана.
Газета.Ru вчера в 15:05
7
Технологии

Google закроет сервис Play Music в пользу YouTube Music

Компания Google закроет свой сервис потоковой музыки Play Music в пользу YouTube Music.
UfaTime.ru 16:19
Здоровье

Врачи выявили аномальные изменения в кишечнике пациентов с COVID-19

Известия 17:14
19
Общество

Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок

"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
173
Музыка

Little Big исполнит на «Евровидении» новую версию UNO

В преддверии первого онлайн-концерта «Евровидения», трансляция которого состоится уже сегодня, 12 мая, стало известно, что Little Big исполнит акустическую версию своей песни.
Наша версия 13:39
13
Экономика

Статистика M&A держится на довирусных договоренностях

Статистика M&A держится на довирусных договоренностях Первый квартал на рынке сделок слияния и поглощения еще не в полной мере отразил кризисные явления, вызванные эпидемией коронавируса.
Коммерсантъ 17:49
Здоровье

Медик объяснил принцип формирования иммунитета к COVID-19

По словам эксперта, на сильный иммунитет к COVID-19 могут рассчитывать люди без хронических заболеваний, кроме случаев, когда коронавирус протекает в легкой форме — тогда слишком малое количество возбудителей помешает сформировать иммунную защиту.
Вечерняя Москва 17:17
3
Общество

Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ

Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия 10:47
19
Общество

В России завершается период нерабочих дней

Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней".
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:57
164
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
263
Здоровье

Эксперт назвал самые эпидемиологически опасные места в Петербурге

Одной из самых опасных зон остается общественный транспорт.
Петербургский дневник 12:41
10
Шоу-бизнес

24-летняя Анастасия Решетова показала, как выглядела пять лет назад

Фото Анастасии Решетовой в 2015 году Напомним, Ратмир появился на свет в конце 2019 года.
Вокруг ТВ вчера в 12:26
4
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости 17:49
2
Происшествия

В Калининграде умерла врач-реаниматолог областной больницы

В Калининграде скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии Калининградской областной клинической больницы.
Российская газета 08:59
56
Главное