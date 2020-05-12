Пока не получим официальное заключение о том, что произошло с этими аппаратами, мы не будем их эксплуатировать. Если проблему можно будет устранить здесь на месте, получив другие комплектующие, мы это сделаем. Если нет, то партия будет возвращена на завод.

В Севастополь поступили десять аппаратов искусственной вентиляции легких, сделанные на Уральском приборостроительном заводе, но их временно не будут использовать. Причина – ЧП в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где погибли люди из-за того, что воспламенились ИВЛ уральской сборки.

После пожаров в больницах в Севастополе проверяют аппараты ИВЛ

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