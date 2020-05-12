Коронавирус
РИА НовостиВ Севастополе временно отказались использовать ИВЛ из Екатеринбурга
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил временно не использовать десять аппаратов ИВЛ, поставленные из Екатеринбурга в регион, до получения официального заключения о причинах происшествий в больницах в Петербурге и Москве.
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Пока не получим официальное заключение о том, что произошло с этими аппаратами, мы не будем их эксплуатировать. Если проблему можно будет устранить здесь на месте, получив другие комплектующие, мы это сделаем. Если нет, то партия будет возвращена на завод.
— Михаил Развожаев, российский политикСевастополь.ру 14:16
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Севастополь отказался на время проверки использовать аппараты ИВЛ из Екатеринбурга
Новый Севастополь11:00
Севастополь на время проверки не будет использовать аппараты ИВЛ из Екатеринбурга
Независимое телевидение Севастополя11:38
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