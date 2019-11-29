Политика
ИзвестияВ Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота
Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика.
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Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Биатлон
Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты
Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.
Общество
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола
Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Политика
Россия и Украина обсудили претензии по газу
Российская сторона рассчитывает на краткосрочный транзитный контракт сроком на год — за это время она успеет запустить газопровод «Северный поток-2» в обход Украины.
Происшествия
Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге
Транспорт
За бесплатный проезд по МЦД заплатит частный перевозчик
На следующий день стало известно, что проезд на МЦД с 25 ноября по 8 декабря будет бесплатным, а число вагонов поездов на первых двух диаметрах в ближайшие две недели увеличится.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
Уголовное дело завели на бывшего главу города Кирова Владимира Быкова за получение взятки в 7,8 миллиона рублей, он задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
Общество
Российское вино предложили продавать до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли предложила увеличить время продажи отечественных вин до полуночи.
Политика
Украинцев призвали отказаться от iPhone из-за Крыма
Жителей Украины призвали отказаться от использования техники Apple после того, как компания в своих продуктах стала указывать Крым как российскую территорию.
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря
News.ru рассказывает, как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.
Происшествия
Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи
Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Культура
«Симпсонов» собираются закрыть после следующего сезона
Орденоносный композитор Дэнни Эльфман, автор музыки к "Симпсонам", заявил, что следующий, 32-й сезон сериала, может стать для шоу финальным.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Армия и оружие
США обеспокоены из-за турецких испытаний С-400
Происшествия
Несколько человек погибли при падении небольшого самолета в Канаде
В результате крушения погибли несколько человек, сообщил местный телеканал Global News. Инцидент произошел вечером в среду, 27 ноября.
Общество
В России появится предупреждающее о приближении машин приложение
Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля, начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
Космос
Исследование: у России есть шансы сохранить лидерство в космосе
Российская космонавтика сохраняет конкурентоспособность в ряде направлений, в частности, в ракетостроении, пилотируемых полетах, медико-биологических технологиях, однако ей не хватает прагматизма в реализации околоземного космического пространства, постановки и реализации амбициозных проектов, считают эксперты, опрошенные Центром социального проектирования "Платформа".
Авто
В России вводят ГОСТ для классических автомобилей
Происшествия
Власти Москвы охарактеризовали семью погибшей второклассницы
Восьмилетняя девочка свела счеты с жизнью после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с мужчиной — он присылал ей свои интимные фотографии и взамен просил от школьницы такие же.
Происшествия
В Саратове собака нашла на пустыре человеческую голову
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка
Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.
Политика
Трамп впервые прибыл в Афганистан
Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.
Общество
Преподавателей предлагают проверять у психиатра
Для преподавателей предлагается ввести обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
Энергетика
«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»
"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом".
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Спорт
Олимпийская чемпионка раскритиковала слова USADA в отношении России
Олимпийская чемпионка (2016) по прыжкам с шестом гречанка Екатерини Стефаниди подвергла критике Антидопинговое агентство США (USADA) за призывы о применении санкций в отношении России.