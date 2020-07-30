В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ. По данным спецслужбы, военный собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины сведения, составляющие гостайну, отмечает РИА Новости.

В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий

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