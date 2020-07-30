Общество
BFM.ruВ Севастополе за госизмену задержан военнослужащий
В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ. По данным спецслужбы, военный собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины сведения, составляющие гостайну, отмечает РИА Новости.
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Армия и оружие
Опубликовано видео задержания «боевиков ЧВК Вагнера» в Белоруссии
В сети появилось видео задержания бойцов ЧВК, которых обвинили в намерении дестабилизировать обстановку в Белоруссии во время президентских выборов.
Anews вчера в 13:34
Шоу-бизнес
Аверин выстрелом ранил Жигунова на съемках сериала
ФАН вчера в 02:42
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Кино
В программу Венецианского кинофестиваля вошел фильм Кончаловского
RuNews24.ru 28 июля в 09:27
Политика
Полиция начала проверку после драки депутатов ульяновского заксобрания
Полиция проводит проверку после драки депутатов на заседании законодательного собрания Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 02:30
Происшествия
Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены
Правоохранительные органы задержали жителя Челябинской области, подозреваемого в убийстве жены.
РИА Новости вчера в 12:04
Кино
«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом в России
Evo-rus.com 04:40
Здоровье
В хакасском городе больные COVID-19 лечатся дома
Абаканский оперштаб: больных COVID-19 все меньше, клиническая картина заболевания тяжелее За сутки с 28 по 29 июля в Саяногорске (Хакасия) зарегистрировано еще 3 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ИА Хакасия вчера в 19:26
Здоровье
Украина поставила антирекорд по заражению коронавирусом
Украина поставила новый антирекорд по заражению коронавирусом — 1197 новых случаев, выявленных за сутки.
Lenta.ru 02:48
Здоровье
Названы первые восемь признаков рака
Эксперт пояснил, после сердечно-сосудистых недугов второй распространенной причиной смерти россиян является рак.
Live24 01:52
Политика
Посла РФ вызвали в МИД Белоруссии по делу о задержанных россиянах
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что МИД Белоруссии пригласил его на встречу по поводу задержания граждан России, которые, по утверждению властей Белоруссии, принадлежат к «ЧВК Вагнера».
Коммерсантъ 02:53
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа
Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa вчера в 02:20
Киберспорт
В Epic Games Store появились достижения
CyberSport.ru вчера в 18:05
Политика
Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина
Джон Теффт, который до 2017 года занимал должность посла США описал факторы, которыми будет руководствоваться президент при своём выборе: мнение народа мнение руководителей силовых структур текущая ситуация в экономике страны учёт внутриклановой борьбы за власть Теффт говорит, что от выбора Путина зависит очень многое.
CT news вчера в 14:54
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Что касается страховых пенсий по инвалидности и старости, то их пересчитают тем, чей работодатель в 2019 году производил отчисления, либо если гражданин делал взносы самостоятельно от лица ИП.
Evo-rus.com 02:27
Общество
Часть нового мемориального комплекса обрушилась в Кемерово
В городе обрушилась часть мемориального объекта «Свет памяти». Он был торжественно открыт 26 июля.
ГЛАС.RU 03:14
Шоу-бизнес
Ведущая «России 1» уволилась и покидает страну
Ведущая программы "Утро России" на телеканале "Россия 1" Елена Ландер уволилась и покидает страну, подтвердили в Facebook телеканала.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке
Правоохранители Санкт-Петербурга проводят проверку после избиения 11-летней девочки на детской площадке в Невском районе.
Известия 03:37
Футбол
Юран останется главным тренером «Химок» на следующий сезон
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что главный тренер "Химок" Сергей Юран продолжит работу в клубе в следующем сезоне.
Газета.Ru вчера в 08:58
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Общество
Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»
Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», которое пыталось получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК 04:58
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве
Правоохранительные органы Москвы проводят проверки всех отделений Сбербанка города после сообщения об угрозе взрыва в них.
RT на русском 03:56
Политика
RT получил экспертизу высказывания Навального
В экспертно-правовой центр «Топ Эксперт» за экспертизой высказывания обратился доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС, бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов.
RT на русском 03:02
Армия и оружие
Новый корабль-ракетоносец заложили на Амурском судостроительном заводе
Новый корабль-носитель крылатых ракет «Калибр» проекта «Каракурт» заложили на Амурском судостроительном заводе.
Телеканал 360° вчера в 00:41
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Здоровье
В Омской области побит рекорд по числу смертей от коронавируса
За сутки зарегистрировано еще три летальных исхода. Это новый печальный рекорд в Омской области.
Om1.ru 05:03
Космос
Аппарат Perseverance займется поиском возможных следов жизни на Марсе
Поиском следов жизни на Марсе и испытанием новых технических решений, которые могут быть использованы при пилотируемой экспедиции к Марсу и исследовании других планет Солнечной системы, займется американский марсоход Perseverance.
РЕН ТВ 27 июля в 17:13