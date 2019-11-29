Политика
RT на русскомВ Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины
Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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с чего всё началось
В Севастополе задержали россиянку, которую подозревают в госизмене. В ФСБ уточнили, что ее завербовали украинские спецслужбы, и по их заданию женщина собирала секретные военные данные.РИА Новости02:50
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Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе завербованную украинскими властями женщину
Новый Севастополь03:06
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Внимание к зарубежным банкам В отчете говорится, что "большая тройка" русскоговорящих хакерских групп - Cobalt, MoneyTaker, Silence - во втором полугодии 2018 года - первом полугодии 2019 года переориентировалась на иностранные банки и сократила общий объем хищений в РФ на 93%.
Здоровье
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Общество
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Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником.
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"Все более заметной тенденцией, вызывающей военно-политическую напряженность, становится интернационализация военной активности в Арктике, усугубляющаяся участившимися действиями в регионе сил НАТО", -- сказал дипломат.
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В России собрали первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М
Казанский авиационный завод сообщил о завершении сборки первого стратегического бомбардировщика Ту-160М.
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Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
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Большунов удивился, что журналисты знают о его травме
На пресс-конференции, предшествующей соревнованиям, норвежский журналист спросил Большунова о травме спины, вопрос удивил россиянина.