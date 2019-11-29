Политика

RT на русскомRT на русскомВ Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины

Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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с чего всё началось

В Севастополе ФСБ задержала шпионившую в пользу Украины россиянку

В Севастополе задержали россиянку, которую подозревают в госизмене. В ФСБ уточнили, что ее завербовали украинские спецслужбы, и по их заданию женщина собирала секретные военные данные.
РИА Новости02:50

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Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе завербованную украинскими властями женщину

Новый Севастополь03:06

В Севастополе ФСБ задержала шпионившую в пользу Украины россиянку

РИА Новости02:50

В Севастополе арестовали россиянку по делу о шпионаже в пользу Украины

RT на русском03:08

В Севастополе россиянку задержали за шпионаж в пользу Украины

РБК02:40

ФСБ задержала в Севастополе россиянку за шпионаж в пользу Украины

Эхо Москвы02:30

В Севастополе задержали россиянку, собиравшую военные данные для разведки Украины

Интерфакс02:50

Суд Севастополя арестовал россиянку по делу о шпионаже в пользу Украины

ТАСС03:02
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Происшествия

Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве

В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Газета.Ru 02:15
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
Шоу-бизнес

Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе

Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
МИР 24 вчера в 06:41
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Единоборства

Емельяненко оказался на 20 килограмм легче Кокляева накануне боя

По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.
Нева Спорт вчера в 11:43
Происшествия

Ребенка-инвалида, пропавшего в Приморье, помог найти сын полицейского

Десятилетний сын полицейского помог найти ребёнка-инвалида, пропавшего в лесу в Приморье, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:49
Общество

Российское вино предложили продавать до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила увеличить время продажи российского вина до полуночи, чтобы поддержать отечественных производителей, сообщают "Известия".
РИА Новости 01:08
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Известия вчера в 17:44
Энергетика

Украина атаковала «Газпром» в Латвии

«Нафтогаз Украины» подал ходатайство в рижский суд по поводу признания и исполнения в Латвии решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом».
Lenta.ru 03:10
Шоу-бизнес

Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти

Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
News.ru вчера в 01:18
Экономика

Эксперты: в России уменьшилось количество киберпреступлений

Внимание к зарубежным банкам В отчете говорится, что "большая тройка" русскоговорящих хакерских групп - Cobalt, MoneyTaker, Silence - во втором полугодии 2018 года - первом полугодии 2019 года переориентировалась на иностранные банки и сократила общий объем хищений в РФ на 93%.
ТАСС вчера в 23:46
Здоровье

Минздрав РТ: доступ в больницы открыт только со справкой от кори

Доступ к пациентам в больницы Татарстана возможен только при наличии справки о вакцинации против кори (2 прививки) или результатов анализов на наличие защитных титров антител, сообщает Министерство здравоохранения Татарстана.
Вести Татарстан 01:52
Экономика

Чечня стала лидером по объему освоения средств нацпроектов

Чеченская Республика оказалась в лидерах среди регионов по объему освоения бюджетных денег, выделенных на нацпроекты.
Российская газета 03:04
Общество

В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение

Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником.
РБК вчера в 22:00
Общество

Россиянам рассказали о погоде в начале календарной зимы

В начале календарной зимы на восточно-европейской территории России похолодает, но погода продолжит оставаться неустойчивой.
Lenta.ru 02:59
Шоу-бизнес

Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес

Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес.
Актуальные Новости 26 ноября в 12:36
Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

RT на русском вчера в 18:51
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии

Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.
Пятый канал 27 ноября в 03:09
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Известия 01:33
Политика

90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Российская газета вчера в 12:22
Политика

Россия и Украина обсудили претензии по газу

Российская сторона рассчитывает на краткосрочный транзитный контракт сроком на год — за это время она успеет запустить газопровод «Северный поток-2» в обход Украины.
Lenta.ru вчера в 13:17
Армия и оружие

МИД: НАТО «затягивает» в Арктику далекие от региона страны

"Все более заметной тенденцией, вызывающей военно-политическую напряженность, становится интернационализация военной активности в Арктике, усугубляющаяся участившимися действиями в регионе сил НАТО", -- сказал дипломат.
Газета.Ru 02:42
Армия и оружие

В России собрали первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М

Казанский авиационный завод сообщил о завершении сборки первого стратегического бомбардировщика Ту-160М.
Ferra вчера в 12:19
Единоборства

Конор Макгрегор проведет бой с Дональдом Серроне в Лас-Вегасе

Знаменитый ирландский боец Конор Макгрегор намерен провести бой с американцем Дональдом Серроне. Об этом сообщает телеканал ESPN.
iReactor 01:47
Футбол

Виллиан продолжает ждать от «Челси» предложение по новому контракту

Не хочу разговаривать с другими клубами, потому что у меня есть контракт до конца сезона, — приводит слова Виллиана Sportsmole.
Матч ТВ вчера в 18:54
Хоккей

Хоккеист «Нью-Джерси» Гусев назван третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев признан третьей звездой по итогам очередного игрового дня в регулярном чемпионате.
Вести.Ru 00:29
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»

Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
REGNUM вчера в 16:40
Игры

Слухи: Elden Ring покажут на The Game Awards 2019

3DNews 01:58
Спорт

Большунов удивился, что журналисты знают о его травме

На пресс-конференции, предшествующей соревнованиям, норвежский журналист спросил Большунова о травме спины, вопрос удивил россиянина.
Нева Спорт 02:49
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