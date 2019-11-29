В Севастополе задержали россиянку, которую подозревают в госизмене. В ФСБ уточнили, что ее завербовали украинские спецслужбы, и по их заданию женщина собирала секретные военные данные.

с чего всё началось

Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины

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