Коронавирус
Вести.СевастопольВ Севастополе зафиксировано четыре новых случая коронавируса
В Крыму за минувшие сутки выявлено 16 новых случаев коронавирусной инфекции. Один случай обнаружен при проведении противоэпидемических мероприятий, восемь — при обращении за медицинской помощью, семь — было выявлено при скрининге здоровых лиц.
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В Севастополе коронавирусом заразились ещё 9 человек
Независимое телевидение Севастополявчера в 05:02
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Здоровье
Вкусный и доступный напиток снижает риск цирроза печени
Американские ученые раскрыли секрет здоровой печени. Они назвали вкусный и полезный напиток, который может снизить риск цирроза.
ToDay News Ufa 05:59
Общество
Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала
В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:59
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение
На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих.
Вести.Ru 10:51
Общество
Венгрия вводит ограничения на въезд из-за коронавируса
Что касается иностранцев, то граждане стран "желтой" зоны должны будут следовать такому же порядку, а гражданам государств "красной" зоны въезд в Венгрию временно запрещен.
Российская газета 09:12
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона "Формулы-1" Гран-при Штирии, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.
РИА Новости 11:13
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре.
Коммерсантъ 10:55
Политика
Путин пообещал сохранять уважительный тон в международных переговорах
Внешняя политика России останется корректной по отношению ко всем партнерам, поскольку руководство страны предпочитает вести международный диалог в исключительно уважительном тоне.
Евразия Daily вчера в 02:26
Политика
Школьникам из Киева пришлось извиняться за слова о российском Крыме
Учащиеся школы №90, расположенной в Киеве, разместили в социальных сетях видео, в котором говорят, что Крым является российской территорией.
Экономика сегодня 04:30
Политика
Скандальный монах Сергий предложил Путину передать ему все полномочия
Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия.
Екатеринбург Онлайн 10:01
Общество
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском 06:50
Политика
Вассерман рассказал о проекте подачи воды из Кубани в Крым по дну моря
Вопрос водоснабжения Крыма может решиться благодаря проекту водовода из Кубани на полуостров, а власти Украины пожалеют о своих поступках, даже если откроют Северо-Крымский канал.
РИА Новости Крым 09:42
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Происшествия
В Германии мужчина с луком и стрелами разоружил наряд полиции
Утром в воскресенье на месте появился наряд полиции, однако правоохранителям не только не удалось задержать злоумышленника, у которого нашлись еще и пистолет с ножом, они еще и лишились своего оружия – неведомым образом мужчина забрал у них пистолеты и скрылся в лесу.
Вести.Ru 10:57
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Здоровье
Диетолог разрешила колу, чипсы и бургеры
Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, как есть чипсы и при этом не навредить своему здоровью.
Live24 09:01
Общество
Ubisoft показала тизер Far Cry 6
Компания Ubisoft сегодня показала первый официальный тизер игры Far Cry 6. Что интересно, так это то, что ещё вчера пользователи азиатского магазина PS Store обнаружили скрытую страничку игры с официальным постером и датой релиза.
ITZine.ru вчера в 07:08
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Здоровье
За сутки в России выявлено 6611 случаев COVID-19
За сутки в стране зафиксировано 6 611 случаев COVID-19, выздоровело 8 378 пациентов, умерло 188 человек.
ЧС-ИНФО вчера в 09:26
Здоровье
Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных
Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах.
Газета.Ru 09 июля в 15:55
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 06:33
Политика
В ЕС приветствовали возобновление диалога Сербии и Косово
Евросоюз приветствует возобновление диалога Сербии и Косово при посредничестве Брюсселя, заявил специальный представитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.
Взгляд.ру 10:00
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше дома в Иркутске
РЕН ТВ вчера в 22:59
Футбол
«Локомотив» ушел от поражения в матче чемпионата России с «Уфой»
«Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 11:35
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости 11:20
Происшествия
На поле в Воронеже нашли загадочные круги
На пшеничном поле в российском городе Воронеже нашли загадочные круги.
Lenta.ru 11:42
Кино
Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова
Piter.tv вчера в 11:58
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:48