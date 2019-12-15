Происшествия
КоммерсантъВ Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой
В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников агентства, это произошло в Южной бухте. Как позднее сообщил источник «Интерфакса», подлодка уже всплыла.
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с чего всё началось
Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.ТАСС01:28
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Политика
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Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
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Общество
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Стало известно, сколько весит Млечный Путь
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Минпромторг сдвинул сроки начала серийного производства Aurus
Минпромторг РФ сдвинул сроки начала серийного производства автомобилей Aurus с середины 2020-го на первый квартал 2021 года.
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Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку
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