Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников агентства, это произошло в Южной бухте. Как позднее сообщил источник «Интерфакса», подлодка уже всплыла.
Читать в источнике
Комментировать179
с чего всё началось

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС01:28

Подробнее о событии

В Севастополе утонул плавучий док со списанной подводной лодкой

РБК02:45

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

РИА Новости02:32

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

ТАСС01:28

Плавдок со списанной подлодкой затонул в Южной бухте Севастополя

Новый Севастополь02:04

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

Коммерсантъ02:02

Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Южной бухте Севастополя

ИА Крыминформ01:51

Подлодка и плавдок в Севастополе затонули из-за технического состояния дока

Вести.Севастополь03:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Футбол

ЦСКА сообщил о смерти олимпийского чемпиона 1956 года Юрия Беляева

Олимпийский чемпион по футболу в составе сборной СССР Юрий Беляев скончался в возрасте 85 лет.
Матч ТВ вчера в 11:44
Политика

Пушков заявил о мрачном сценарии для Европы из-за испытания ракеты США

Российский сенатор Алексей Пушков обозначил главную опасность, которую представляют для Европы испытания Америкой баллистической ракеты средней дальности.
РЕН ТВ вчера в 00:18
Политика

Джабаров оценил заявление Польши о попытках сделать Россию врагом

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.
RT на русском 03:17
Хоккей

Умер экс-хоккеист «Ак Барса» Владимир Цыплаков

Умер советский и белорусский хоккеист Владимир Цыплаков, в начале 2000-х годов выступавший за казанский "Ак Барс", сообщает "Татар-информ", ссылаясь на "БелТА".
Московский Комсомолец 02:03
Политика

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о разногласиях, существующих между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 02:54
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс вчера в 07:39
Политика

Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Газета.Ru вчера в 14:56
Единоборства

Холлоуэй проиграл Волкановски и потерял титул чемпиона UFC

Чемпионат 00:59
Происшествия

В Приморье два человека погибли в ДТП с автобусом

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, в результате погибли два человека и один получил травмы.
ТАСС вчера в 22:35
Гаджеты

Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Американский журнал Time составил топ-10 самых важных и влиятельных гаджетов десятилетия из тысячи продуктов, выпущенных за это время.
Газета.Ru 03:12
Технологии

Супер NAS для дома. Asustor Nimbustor 2 AS5202T — 5 Гбит/с для хранения данных

NAS заменяет компьютер в вопросе хранения данных.
Игромания.ру 13 декабря в 11:00
Экономика

Рынок офисной недвижимости в Петербурге начал выход из стагнации

По оценке руководителя отдела исследований рынка Maris Алены Волобуевой, в ближайшем будущем ежегодный прирост в сегменте спекулятивной офисной недвижимости в Петербурге составит 150-180 тыс. кв. метров.
АБН 03:26
Фигурное катание

Тутберидзе жестко ответила на критику Тарасовой и Плющенко

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вместе с командой, в которую входят тренеры Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, жестко ответила на критику Евгения Плющенко и советского тренера Татьяны Тарасовой в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
МК-Спорт 02:54
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Происшествия

Нетрезвая компания на Сахалине напала на фельдшеров скорой помощи

Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавший на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине.
ТАСС 02:02
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору чая

15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
Коммерсантъ 01:28
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС вчера в 12:21
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Политика

Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
RT на русском 01:10
Общество

Комиссия ГД может рассмотреть историю с подаренным депутатом вазелином

Российская газета вчера в 10:21
Космос

Стало известно, сколько весит Млечный Путь

МИР 24 13 декабря в 01:58
Авто

Минпромторг сдвинул сроки начала серийного производства Aurus

Минпромторг РФ сдвинул сроки начала серийного производства автомобилей Aurus с середины 2020-го на первый квартал 2021 года.
Motor 13 декабря в 08:52
Культура

Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Lenta.ru вчера в 16:59
Политика

Нацист Дроздов потребовал уничтожить «как вид» русскоязычных детей на Украине

Русскоязычное население Украины должно быть уничтожено в стране как вид. Об этом заявил украинский телеведущий, львовский нацист Дроздов.
ИА Новороссия 02:19
Происшествия

Дрифт возле новогодней елки обошелся приморцу в 700 тысяч рублей

Российская газета 03:32
Авто

В сети опубликовали новые изображения обновленного Volkswagen Teramont

Следует упомянуть, что 3-рядный Volkswagen Teramont показали в 2016-м в Лос-Анджелесе.
CarsWeek.ru 01:13
Общество

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
Коммерсантъ вчера в 01:19
Шоу-бизнес

Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку

Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
Дни24 вчера в 09:40
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
РИА Новости вчера в 19:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное