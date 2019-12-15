Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников агентства, это произошло в Южной бухте. Как позднее сообщил источник «Интерфакса», подлодка уже всплыла.

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

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