Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.

Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе

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