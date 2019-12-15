Происшествия

ИзвестияИзвестияПлавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
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с чего всё началось

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС01:28

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В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

ТАСС01:28

Плавдок со списанной подлодкой затонул в Южной бухте Севастополя

Новый Севастополь02:04

В Севастополе утонул плавучий док со списанной подводной лодкой

РБК01:55

ТАСС: в Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

Коммерсантъ02:02

В Севастополе затонул плавучий док с подводной лодкой

Эхо Москвы02:00

Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе

Известия02:15

СМИ: списанный плавдок затонул в Севастополе

Газета.Ru01:39
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Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко

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Компания продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может перейти в обычный Windows 10, а также 100 иконок стандартных программ: Калькулятор, Календарь, Почта, Skype и тому подобное.
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