Происшествия
ИзвестияПлавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе
Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
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Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.ТАСС01:28
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