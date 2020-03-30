Коронавирус
Lenta.ruВ Северной Америке начали закрываться нефтяные заводы
Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) закрылся из-за резкого снижения спроса. Время простоя оценивают в период от двух до шести месяцев, в зависимости от ситуации в экономике, сообщает Bloomberg.
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Общество
В России зарегистрированы 1534 случая инфицирования коронавирусом
В России зарегистрировано 1534 случая инфицирования коронавирусом, 25% - контактные по семье, транспорту и работе, география расширяется, заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Происшествия
В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом
29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
Технологии
Huawei хочет вернуть в смартфоны сервисы Google
Ричард Ю, который является исполнительным директором Huawei Consumer Business Group, в недавнем интервью сообщил, что компания надеется вернуть сервисы Google на свои смартфоны.
Футбол
Анчелотти: «Клопп считает, что играть с „Атлетико“ было преступлением»
Немец считает, что проводить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» было нельзя из-за начавшейся пандемии коронавируса.
Общество
Среди заболевших коронавирусом в Калининградской области есть врач
Среди заболевших коронавирусом в Калининградской области есть врач. Об этом журналистам сообщил губернатор Антон Алиханов.
Авто
В Казахстане запустили производство моделей Chevrolet Damas и Labo
Как сообщают «Автоновости дня», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors» будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark.
Происшествия
Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»
Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Биатлон
У российской биатлонистки Халиуллиной нашли коронавирус
Происшествия
Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
Общество
В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками
В оборот поступает около 30 миллионов масок. В Минздраве России рассказали, какая ситуация на рынке с медицинскими масками.
Общество
Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за минувшие сутки в России: 302 случая в 35 регионах страны, оповещает оперативный штаб.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Общество
Собянин пообещал ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции
По мере разработки информационных систем власти Москвы смогут жёстче контролировать передвижение граждан в условиях эпидемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Общество
В Подмосковье жителям запретят выходить из домов
В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.
Общество
С палками на нарушителей: СМИ показали, как проходит карантин в Чечне
По данным издания, вооруженные палками из трубок силовики замечены на трассе между Дагестаном и Чечней, а также в самом Грозном.
Экономика
Сроки сдачи отчетности перенесут на три месяца из-за коронавируса. Что еще предлагает ФНС
Обращаем внимание на то, что отсрочка по срокам уплаты налогов и взносов будет касаться только тех организаций и ИП, которые ведут деятельность, попадающую в перечень правительства и числятся в реестре МСП.
Единоборства
Нурмагомедов объяснил, почему вернулся из США в Россию
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему вернулся в Россию накануне поединка с американцем Тони Фергюсоном.
Армия и оружие
КНДР испытала многозарядную пусковую установку
Пхеньян заявил об испытании многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап.
Здоровье
Хирурги удалили из тюменки опухоль с зубами и волосами внутри
Хирурги МСЧ «Нефтяник» при проведении операции обнаружили у женщины опухоль с зубами и волосами внутри.
Общество
В Минздраве советуют ходить, стоять и танцевать при самоизоляции
«Подойдут также танцы, игры с детьми и активные домашние дела», — отметил замминистра.
Технологии
Microsoft временно запретила менять изображения в профилях Xbox Live
Microsoft сообщила, что из-за пандемии коронавируса и перехода многих людей на удалённую работу, был зафиксирован 775-процентный рост нагрузки на облачные сервисы корпорации.
Общество
В Башкирии намерены ввести режим самоизоляции для всех жителей региона
Руководство Башкирии по поручению федеральных властей проработает программу самоизоляции всех жителей региона для профилактики распространения коронавируса, заявил на оперативном совещании глава республики Радий Хабиров.
Происшествия
Госпитализированного в Энгельсе пациента проверяют на коронавирус
В министерстве здравоохранения Саратовской области 30 марта прошел брифинг по ситуации с коронавирусом.
Энергетика
Цена нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 24 долларов за баррель
Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае опустилась ниже 24 долларов за баррель, в то время как цена нефти с поставкой в декабре держится выше 37 долларов, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Армия и оружие
В США заинтересовались «застигнутой врасплох» российской АПЛ
Россия доказала возможность своих подлодок запускать крылатые ракеты "Калибр" даже в том случае, если их застали врасплох, пишут американские СМИ.
Здоровье
Губернатор Амурской области рассказал о тестировании на коронавирус
О тесте на коронавирус С 1 апреля на базе областной инфекционной больницы в Благовещенске будет развернута лаборатория, где каждый условно здоровый амурчанин сможет провериться на наличие коронавирусной инфекции.