Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Северной Америке начали закрываться нефтяные заводы

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Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) закрылся из-за резкого снижения спроса. Время простоя оценивают в период от двух до шести месяцев, в зависимости от ситуации в экономике, сообщает Bloomberg.
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В США начали закрываться нефтеперерабатывающие заводы

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В Северной Америке начали закрываться нефтяные заводы

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