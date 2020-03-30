Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) закрылся из-за резкого снижения спроса. Время простоя оценивают в период от двух до шести месяцев, в зависимости от ситуации в экономике, сообщает Bloomberg.

Общество В России зарегистрированы 1534 случая инфицирования коронавирусом В России зарегистрировано 1534 случая инфицирования коронавирусом, 25% - контактные по семье, транспорту и работе, география расширяется, заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Происшествия В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом 29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.

Технологии Huawei хочет вернуть в смартфоны сервисы Google Ричард Ю, который является исполнительным директором Huawei Consumer Business Group, в недавнем интервью сообщил, что компания надеется вернуть сервисы Google на свои смартфоны.

Общество Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за минувшие сутки в России: 302 случая в 35 регионах страны, оповещает оперативный штаб.

Политика Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века» Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.

Общество Собянин пообещал ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции По мере разработки информационных систем власти Москвы смогут жёстче контролировать передвижение граждан в условиях эпидемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Общество В Подмосковье жителям запретят выходить из домов В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

Единоборства Нурмагомедов объяснил, почему вернулся из США в Россию Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему вернулся в Россию накануне поединка с американцем Тони Фергюсоном.

Армия и оружие КНДР испытала многозарядную пусковую установку Пхеньян заявил об испытании многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап.

Общество В Башкирии намерены ввести режим самоизоляции для всех жителей региона Руководство Башкирии по поручению федеральных властей проработает программу самоизоляции всех жителей региона для профилактики распространения коронавируса, заявил на оперативном совещании глава республики Радий Хабиров.

Энергетика Цена нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 24 долларов за баррель Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае опустилась ниже 24 долларов за баррель, в то время как цена нефти с поставкой в декабре держится выше 37 долларов, свидетельствуют данные торгов.