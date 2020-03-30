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Lenta.ruLenta.ruВ Северной Америке начали закрываться нефтяные заводы

Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) закрылся из-за резкого снижения спроса. Время простоя оценивают в период от двух до шести месяцев, в зависимости от ситуации в экономике, сообщает Bloomberg.
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Нефтяные заводы начали закрываться в Северной Америке

News.ru06:36

В Северной Америке приостановил работу крупный нефтеперерабатывающий завод

Деловое.ТВ06:15

В США начали закрываться нефтеперерабатывающие заводы

Российская газета03:30

В Северной Америке стали закрываться нефтяные заводы

Ореанда-Новости05:28

В Северной Америке начали закрываться нефтяные заводы

Lenta.ru04:53

Американские нефтеперерабатывающие заводы начали закрываться

Pravda.Ru03:45

В США начали закрываться нефтяные заводы

Городовой06:00
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Общество

Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции

Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
RT на русском 07:58
Общество

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
РИА Новости 08:57
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Общество

Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы

Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Известия 08:24
Общество

Дмитрий Губерниев раскритиковал Резцову за нарушение карантина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко осудил позицию Анфисы Резцовой по общенациональному карантину в связи с распространением COVID-19.
Дни24 01:44
Экономика

Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты

Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей.
BFM.ru 09:19
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет в понедельник телефонный разговор с Владимиром Путиным и обсудит, в том числе, цены на нефть.
РИА Новости 08:45
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
РИА Новости вчера в 14:46
Общество

Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
Газета.Ru 07:08
Политика

На Украине уволили главу Минздрава

Парламент Украины уволил Илью Емца с должности главы министерства здравоохранения, которую он занимал не больше месяца, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 07:27
Футбол

Круговой крупно проиграл Зинченко в матче по FIFA

Круговой в матче в FIFA 20 играл за "Ливерпуль", Зинченко же выбрал "Барселону".
Газета.Ru 01:34
Общество

Более 200 новых случаев коронавируса подтверждено в Москве

В столице подтвердили 212 новых случаев заражения новым коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Москва 24 05:29
Происшествия

В Кирове число заразившихся коронавирусом увеличилось до 12 человек

Киров, 30 марта 2020, 12:39 — REGNUM В Кирове лабораторно подтверждено заражение коронавирусом ещё троих человек.
REGNUM 05:39
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 07:00
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости 00:26
Наука

Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни

Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.
Вечерний Волгоград вчера в 09:03
Футбол

Тренер «Галатасарая» Терим вылечился от коронавируса

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим, у которого неделю назад обнаружили коронавирусную инфекцию, выздоровел.
Бомбардир.ру 00:45
Энергетика

Норвегия приготовилась мощно ударить по нефти

Lenta.ru 07:12
Биатлон

СМИ: Тренеры не рекомендовали включать Гараничева, Малышко и Бабикова в основу сборной на подготовку к следующему сезону

Согласно отчету Белозерова для тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР), который оказался в распоряжении СМИ, в основу сборной России рекомендованы: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Карим Халили, Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов и Петр Пащенко.
Матч ТВ 09:26
Политика

В ЕС обвинили РФ в «распространении дезинформации» на фоне пандемии

В документе политики указали, что всерьез обеспокоены "текущими дезинформационными и пропагандистскими усилиями, особенно со стороны Китая и России" "Очевидно, что предпринимаются попытки подорвать ЕС и посеять недоверие среди местного населения и европейских соседей по отношению к ЕС, его демократическим ценностям и институтам", - указано в письме.
Газета.Ru 02:18
Общество

В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции

Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.
REGNUM 09:22
Политика

Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID

Президент России Владимир Путин на совещании попросил своих полпредов в округах обеспечить выполнение поручений по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:13
Происшествия

Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»

Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Российская газета 05:20
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки.
RT на русском 02:34
Шоу-бизнес

Победившая коронавирус Ольга Куриленко ответила на вопросы о болезни

Lenta.ru 08:38
Спорт

В Токио объявлена дата открытия Олимпиады в 2021 году

Ведомости 08:24
Энергетика

Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года

Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для Северо-Западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.
РБК 07:47
Общество

Нарушителями карантинных мер займется прокуратура

Магазинами, нарушившими карантинные меры, займется прокуратура.
Вести.Ru 09:15
Происшествия

Российскую студентку накажут за фейк о коронавирусе

Правоохранители нашли автора фейка. Студентка призналась в распространении ложной информации и извинилась перед пользователям интернета.
Lenta.ru 04:16
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