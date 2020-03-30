Коронавирус
Lenta.ruВ Северной Америке начали закрываться нефтяные заводы
Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) закрылся из-за резкого снижения спроса. Время простоя оценивают в период от двух до шести месяцев, в зависимости от ситуации в экономике, сообщает Bloomberg.
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Общество
Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции
Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
Общество
Правительство установило максимальный размер пособия по безработице
Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Общество
Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы
Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Общество
Дмитрий Губерниев раскритиковал Резцову за нарушение карантина
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко осудил позицию Анфисы Резцовой по общенациональному карантину в связи с распространением COVID-19.
Экономика
Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты
Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Политика
Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет в понедельник телефонный разговор с Владимиром Путиным и обсудит, в том числе, цены на нефть.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
Общество
Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
Политика
На Украине уволили главу Минздрава
Парламент Украины уволил Илью Емца с должности главы министерства здравоохранения, которую он занимал не больше месяца, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
Футбол
Круговой крупно проиграл Зинченко в матче по FIFA
Круговой в матче в FIFA 20 играл за "Ливерпуль", Зинченко же выбрал "Барселону".
Общество
Более 200 новых случаев коронавируса подтверждено в Москве
В столице подтвердили 212 новых случаев заражения новым коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Происшествия
В Кирове число заразившихся коронавирусом увеличилось до 12 человек
Киров, 30 марта 2020, 12:39 — REGNUM В Кирове лабораторно подтверждено заражение коронавирусом ещё троих человек.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Общество
Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
Наука
Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни
Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.
Футбол
Тренер «Галатасарая» Терим вылечился от коронавируса
Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим, у которого неделю назад обнаружили коронавирусную инфекцию, выздоровел.
Энергетика
Норвегия приготовилась мощно ударить по нефти
Биатлон
СМИ: Тренеры не рекомендовали включать Гараничева, Малышко и Бабикова в основу сборной на подготовку к следующему сезону
Согласно отчету Белозерова для тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР), который оказался в распоряжении СМИ, в основу сборной России рекомендованы: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Карим Халили, Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов и Петр Пащенко.
Политика
В ЕС обвинили РФ в «распространении дезинформации» на фоне пандемии
В документе политики указали, что всерьез обеспокоены "текущими дезинформационными и пропагандистскими усилиями, особенно со стороны Китая и России" "Очевидно, что предпринимаются попытки подорвать ЕС и посеять недоверие среди местного населения и европейских соседей по отношению к ЕС, его демократическим ценностям и институтам", - указано в письме.
Общество
В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции
Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.
Политика
Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID
Президент России Владимир Путин на совещании попросил своих полпредов в округах обеспечить выполнение поручений по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»
Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки.
Спорт
В Токио объявлена дата открытия Олимпиады в 2021 году
Энергетика
Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года
Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для Северо-Западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.
Общество
Нарушителями карантинных мер займется прокуратура
Магазинами, нарушившими карантинные меры, займется прокуратура.
Происшествия
Российскую студентку накажут за фейк о коронавирусе
Правоохранители нашли автора фейка. Студентка призналась в распространении ложной информации и извинилась перед пользователям интернета.