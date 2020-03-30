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Lenta.ruLenta.ruВ Северной Америке начали закрываться нефтяные заводы

Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) закрылся из-за резкого снижения спроса. Время простоя оценивают в период от двух до шести месяцев, в зависимости от ситуации в экономике, сообщает Bloomberg.
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Нефтяные заводы начали закрываться в Северной Америке

News.ru06:36

Американские нефтеперерабатывающие заводы начали закрываться

Pravda.Ru03:45

В США начали закрываться нефтяные заводы

Городовой06:00

В Северной Америке стали закрываться нефтяные заводы

Ореанда-Новости05:28

В Северной Америке начали закрываться нефтяные заводы

Lenta.ru04:53

В Северной Америке приостановил работу крупный нефтеперерабатывающий завод

Деловое.ТВ06:15

В США начали закрываться нефтеперерабатывающие заводы

Российская газета03:30
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Политика

Песков опроверг слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Владимир Путин якобы в течение двух лет призывал его отменить антироссийские санкции.
RT на русском 11:57
Происшествия

В Москве скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом

RT на русском 06:52
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Кристина Асмус обрезала волосы в прямом эфире

На глазах фанатов девушка отстригла себе волосы под короткое каре.
Newia.ru 14:08
Происшествия

Из нидерландского музея похитили полотно Ван Гога

Интерфакс 10:26
Политика

Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета

Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.
REGNUM 09:47
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» написала книгу

RuNews24.ru 04:06
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Общество

В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции

Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Ведомости 13:15
Шоу-бизнес

Юморист Евгений Петросян стал прадедушкой

Дни24 14:35
Здоровье

«Вирус мутирует»: врач объяснила, почему COVID-19 стал выбирать молодых

Однозначного ответа на вопрос, почему вирус стал выбирать молодых, по словам врача, сейчас нет.
Вечерняя Москва 10:34
Общество

В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
РБК 12:54
Общество

В Петербурге введен режим самоизоляции

В Петербурге введен режим полной самоизоляции.
BFM.ru 13:49
Общество

Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Гарант 03:53
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Футбол

«Астон Вилла» оштрафовала Грилиша за нарушение карантина

Руководство "Астон Виллы" оштрафовало капитана команды Джека Грилиша за нарушение режима карантина в рамках борьбы с коронавирусом, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
РИА Новости 15:34
Общество

В Москве 500 пациентов с коронавирусом лечатся на дому

В Москве более 500 человек, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19, оставили проходить лечение на дому.
RT на русском 15:43
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Шоу-бизнес

Божена Рынска показала фото дочери от Малашенко

Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска впервые показала свою новорожденную дочь - появившуюся на свет спустя год после преждевременной смерти отца.
Московский Комсомолец 07:03
Общество

«Победа» отменила рейсы для вывоза россиян из Турции

Авиакомпания «Победа» отменила два рейса из Турции, которыми планировала вывезти россиян на родину.
Пятый канал 12:34
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Вести Подмосковья 11:43
Общество

На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян

В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
РБК 09:37
Экономика

Кабмин составил список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса

Правительство сформировало список, куда вошли девять отраслей, сильнее всего пострадавшие от пандемии коронавируса, передает Forbes со ссылкой на документ, который был показан во время встречи Владимира Путина с предпринимателями.
Mockva.ru 28 марта в 11:28
Общество

Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову

Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии.
Российская газета 13:47
Политика

Трамп счел гибель 200 тыс. американцев от вируса «хорошим» сценарием

По словам американского лидера, пик смертности от коронавируса в США ожидается в течение двух недель, а восстановление страны от пандемии может начаться 1 июня.
РБК вчера в 22:20
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции по всей России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах.
RT на русском 09:54
Экономика

ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
REGNUM 11:21
Здоровье

«Вирус мутировал! Вам нечего будет есть!» — медик обратилась к россиянам

У российских медиков пока (подчёркиваем — пока!) хватает терпения культурно объяснять населению, почему стоит соблюдать карантин и не «выбираться на шашлычки».
Rusvesna.su 14:29
Экономика

За «Корнет» дали миллиарды

Входящий в группу ВТБ БМ-банк (ранее Банк Москвы, принадлежавший до 2011 года Андрею Бородину) продал акции Московского межреспубликанского винодельческого завода (ММВЗ) и завода игристых вин «Корнет», следует из сообщений, опубликованных 18 марта в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Коммерсантъ вчера в 18:11
Происшествия

В Петербурге умер третий зараженный коронавирусом

Санкт-Петербург, 30 марта 2020, 22:01 — REGNUM Третий зараженный коронавирусом скончался в Петербурге.
REGNUM 15:01
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