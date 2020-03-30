Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод, который пошел на полную остановку оборудования находится в канадской провинции Ньюфаундленд. Время простоя из-за резкого снижения спроса может составить от двух до шести месяцев, пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

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