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Aobe.ruAobe.ruНефтяные заводы в Северной Америке начали закрываться

Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод, который пошел на полную остановку оборудования находится в канадской провинции Ньюфаундленд. Время простоя из-за резкого снижения спроса может составить от двух до шести месяцев, пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.
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Нефтяные заводы начали закрываться в Северной Америке

News.ru06:36

В Северной Америке приостановил работу крупный нефтеперерабатывающий завод

Деловое.ТВ06:15

В США начали закрываться нефтеперерабатывающие заводы

Российская газета03:30

В Северной Америке стали закрываться нефтяные заводы

Ореанда-Новости05:28

В Северной Америке начали закрываться нефтяные заводы

Lenta.ru04:53

Американские нефтеперерабатывающие заводы начали закрываться

Pravda.Ru03:45

В США начали закрываться нефтяные заводы

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