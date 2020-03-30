Коронавирус
Aobe.ruНефтяные заводы в Северной Америке начали закрываться
Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод, который пошел на полную остановку оборудования находится в канадской провинции Ньюфаундленд. Время простоя из-за резкого снижения спроса может составить от двух до шести месяцев, пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.
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В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
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Порнозвезда Беркова объявила о своей беременности
Российская порноактриса Елена Беркова объявила, что ждет ребенка.
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В Петербурге ещё две больницы начали принимать пациентов с пневмонией
В понедельник, 30 марта, стало известно, что в Петербурге ещё две больницы начали приём людей с внебольничными пневмониями.
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Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
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Общество
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Власти Башкирии планируют ввести режим полной самоизоляции для жителей республики.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч
В Италии число зараженных коронавирусом возросло на 1648 человек. Общее число случаев заражения COVID-19 на Апеннинах превысило 100 тысяч.
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В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты
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Происшествия
План «перехват»: в Петербурге двое затолкали в автомобиль мужчину и скрылись с места
В полицию поступило сообщение о том, что у дома № 4 по Туристской улице двое неизвестных подъехали на Land Rover к чёрному автомобилю Toyota, разбили окна, достали оттуда пассажира, затолкали его в свою машину и скрылись в сторону улицы Савушкина.
Общество
Китай объявил о конце эпидемии коронавируса в стране
Власти Китая объявили, что эпидемия коронавируса в стране окончилась.
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Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе
Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе.
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 апреля
"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", – сообщили в telegtram-канале оперштаба.
Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
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Футбол
Тренер «Ростова» Карпин во время карантина поговорил с дочкой по душам
Тренер опубликовал соответствующее фото в «инстаграме». «Самоизоляция лучшее время для разговора по душам», — написал Карпин.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Происшествия
СК начал проверку из-за рассылки фейков о комендантском часе в Москве
Следственный комитет России начал проверку после распространения недостоверных сообщений о комендантском часе в Москве на фоне пандемии коронавируса.