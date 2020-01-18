Политика
Lenta.ruВ Северной Корее сменили главу МИД
По данным собеседников агентства, вместо Ли Ён Хо, который возглавлял министерство с 2016 года и был известен как специалист по взаимодействию с США, новым министром назначен Ли Сон Гвон, который ранее занимал пост главы Комитета за мирное объединение Родины, занимающегося отношениями между КНДР и Южной Кореей.
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Политика
Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
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