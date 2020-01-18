Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Северной Корее сменили главу МИД

По данным собеседников агентства, вместо Ли Ён Хо, который возглавлял министерство с 2016 года и был известен как специалист по взаимодействию с США, новым министром назначен Ли Сон Гвон, который ранее занимал пост главы Комитета за мирное объединение Родины, занимающегося отношениями между КНДР и Южной Кореей.
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