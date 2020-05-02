Общество

RT на русскомRT на русскомВ Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи. Из-за этого селение Ногир осталось без связи, сообщил глава региона Вячеслав Битаров.
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с чего всё началось

В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи из-за опасения возможного ввода 5G

Вышку телефонной связи МТС сожгли рядом с селением Ногир в Северной Осетии в связи с опасением жителей возможного ввода сети пятого поколения (5G). Об этом глава республики Вячеслав Битаров сообщил в субботу на онлайн-встрече с журналистами.
ТАСС10:13

Подробнее о событии

В Северной Осетии продолжаются выступления граждан, недовольных изоляционными мерами

Эхо Москвы15:03

Неверящие в существование коронавируса сожгли сотовую антенну под Владикавказом

Московский Комсомолец10:43

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

RT на русском11:50

Жители российского селения сожгли сотовую вышку из-за коронавируса

Lenta.ru11:19

В Северной Осетии сожгли сотовую вышку из-за коронавируса

РБК13:46

Не верящие в коронавирус жители Северной Осетии сожгли антенну связи

РИА Новости10:40

В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи из-за опасения возможного ввода 5G

ТАСС10:13
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Происшествия

Режим ЧС сняли в краевой больнице №4 в Краснокаменске

Введённый 1 мая из-за подтвердившегося при первых пробах коронавируса у 11 человек в Краснокаменске режим ЧС сняли в краевой больнице №4 после второго отрицательного теста у десяти пациентов, сообщается 2 мая на сайте министерства здравоохранения Забайкальского края.
Чита.Ру 01:03
9
Общество

В Благовещенск прибыл спецрейс с вернувшимися из Шанхая россиянами

Всех вернувшихся из Китая осмотрели медики. В аэропорту Благовещенска проведут дополнительную дезинфекцию.
Говорит Москва 10:17
4
Общество

Лукашенко не проходил тест на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо.
Известия 13:51
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Политика

Дональд Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына

Вести.Ru 19:24
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Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области введён карантин

Нижний Новгород, 2 мая 2020, 22:16 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о введении режима карантина в семи населенных пунктах на территории региона, в которых наблюдается крайне высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекции.
REGNUM 15:16
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Происшествия

При крушении вертолета в Хьюстоне погиб полицейский

При крушении вертолета в американском городе Хьюстон (штат Техас) погиб полицейский. Его коллега находится в больнице.
Российская газета 18:20
Авто

Российский авторынок может упасть на 30-50%

Как считают аналитики, годовые показатели по объему продаж новых автомобилей в России в этом году могут сократиться на 30% при наиболее удачном развитии ситуации.
AvtoVolgograda.ru вчера в 03:17
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
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Политика

Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
2,1K
Авто

В продаже появился аналог Jeep Wrangler с мотором от Haval F7

На российском рынке мощность мотора у Haval F7 и Haval F7x форсирована до 190 л.с.
ГЛАС.RU 01:55
Финансы

Официальный курс евро упал ниже 80 рублей

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 94,81 копейки, составив 75,603 рубля.
РИА Новости 30 апреля в 06:50
5
Футбол

Радимов раскритиковал Алиева за его отношение к коронавирусу

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов подверг критике бывшего футболиста «Локомотива» и киевского «Динамо» Александра Алиева.
Metaratings 16:28
Происшествия

В Новосибирской области зафиксировано 35 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Новосибирской области было зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом.
Известия 30 апреля в 01:44
284
Общество

Штаб: В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

«В Москве скончались 34 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.
Агентство Москва 15:26
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Происшествия

14 туристов эвакуировали спасатели с Марчеканской сопки в Магадане

Вечером 2 мая в Пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в районе Марчеканской сопки в городе Магадане заблудилась группа из 14 человек.
Колыма-информ 16:00
Экономика

Экономист предостерёг от вложений в товары во время обвала рубля

Вкладывать свои сбережения в покупки не имеет смысла даже во время удешевления рубля, считает гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков.
News.ru 20:25
Происшествия

Суд не стал арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

Перовский районный суд Москвы отказался арестовать мужчину, ударившего сотрудника полиции по лицу и пытавшегося завладеть его оружием.
ТАСС 12:02
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Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди из скорой помощи у стационаров

Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, остальные дожидаются очереди в машинах, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
РИА Новости 16:28
51
Общество

Евгений Куйвашев заявил, что носить маски обязательно даже на улице

Улица является общественным местом, значит, носить маску там обязательно, написал в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:58
77
Футбол

Уткин жестко объяснил, почему игнорирует волгоградский «Ротор»

Футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к «Ротору».
Metaratings 15:18
1
Шоу-бизнес

Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора

Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 12:26
4
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

Актриса Татьяна Васильева, у которой ранее был диагностирован коронавирус, рассказала о симптомах заболевания.
RT на русском 19:49
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
2,4K
Общество

В Подмосковье пассажиров без масок не пустят в общественный транспорт

В общественный транспорт Московской области с 12 мая пустят только в медицинской маске.
Gazeta.SPb 17:36
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Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
608
Спорт

Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировала итоги расследования Всемирног антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российских атлетов.
Деловое.ТВ 11:53
1
Футбол

Радимов жестко раскритиковал Газзаева

Наставник петербургского "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал слова депутата Государственной Думы и экс-тренера владикавказской "Алании" Валерия Газзаева о том, что европейские чемпионаты нужно играть по системе "весна-осень".
Газета.Ru 15:21
1
Общество

Украинский телеведущий рассказал, как обманывал русскоязычных туристов

Телеведущий рассказал, как якобы указывал ложную дорогу и отправлял в другой конец города туристов, которые спрашивали у него путь во Львове на русском языке.
РИА Новости 18:24
Наука

Найдено новое средство от коронавируса

Международная группа ученых, занимающаяся исследованиями коронавируса, сообщает, что им удалось найти способ блокировки проникновения COVID-19 в человеческий организм.
Pravda.Ru 30 апреля в 20:23
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Вячеслав Зелимханович Битаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Республики Северная Осетия с 18 сентября 2016. Председатель правительства Республики Северная Осетия.
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