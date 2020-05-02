Общество
RT на русскомВ Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи. Из-за этого селение Ногир осталось без связи, сообщил глава региона Вячеслав Битаров.
Читать в источнике
Оценить658
с чего всё началось
Вышку телефонной связи МТС сожгли рядом с селением Ногир в Северной Осетии в связи с опасением жителей возможного ввода сети пятого поколения (5G). Об этом глава республики Вячеслав Битаров сообщил в субботу на онлайн-встрече с журналистами.ТАСС10:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Неверящие в существование коронавируса сожгли сотовую антенну под Владикавказом
Московский Комсомолец10:43
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:04, Ашберн
Общество
Лукашенко не проходил тест на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо.
Известия 13:51
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
Экономика
Украине придется приостановить строительство солнечных и ветряных станций
Приостановку работ над новыми солнечными и ветряными электростанциями анонсировала и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец.
Народные новости 11:41
Общество
Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
Общество
Попова допустила ужесточение ограничительных мер после 11 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти могут ужесточить ограничительные меры по коронавирусу после 11 мая, если на майских праздниках граждане начнут массово нарушать режим самоизоляции.
Комсомольская правда вчера в 07:08
Общество
Кошка самостоятельно принесла в больницу раненого котенка
В одну из поликлиник турецкого города Стамбул кошка принесла больного котенка, зажав его в зубах.
Наш Брянск.Ru 13:12
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
Общество
Пассажиров без масок не пустят в транспорт Подмосковья с 12 мая
«Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — указала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.
Известия 15:13
Финансы
Официальный курс евро упал ниже 80 рублей
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 94,81 копейки, составив 75,603 рубля.
РИА Новости 30 апреля в 06:50
Энергетика
Польша получила от «Газпрома» скорректированные счета за газ
Польский нефтегазовый концерн PGNiG получил от «Газпрома» скорректированные счета за поставляемый газ в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, сообщил глава PGNiG Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 30 апреля в 12:34
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Общество
В Италии увеличился прирост смертей от коронавируса
Число жертв пандемии коронавируса в Италии за сутки выросло на 474, количество жертв достигло 28 710, следует из сводки службы гражданской обороны.
РИА Новости 12:25
Авто
Новый Citroen C3L готовятся представить в Китае
Фото: Citroen Компания Citroen готовится к официальному дебюту удлиненного седана C3 с приставкой «L» (Large – «большой»), спроектированного специально для китайского авторынка.
Daily-Motor.Ru 08:28
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
Известия 15:29
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Гаджеты
Цена нового iPhone 12 может достигнуть 649 долларов
Стартовая цена базовой модели iPhone 12 составит 649 долларов США.
Политическая Экспертиза вчера в 02:50
Общество
С митрополита Тихона требуют 10 млн рублей за личную переписку
Личную электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) взломали и начали публиковать переписку.
URA.Ru вчера в 12:46
Общество
Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты.
Lenta.ru 09:58
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Газета.Ru 12:01
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Происшествия
Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 13:32
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
С 1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств, напоминает портал «Автоновости дня».
Мурманский вестник 30 апреля в 02:13
Общество
Попова заявила об отсутствии до марта в России коронавируса
Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно.
РБК 09:54
Здоровье
Особенности бессимптомного течения коронавируса названы
Особенности бессимптомного течения китайского коронавируса названы. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:39
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Киберспорт
Next Era: глобальное обновление Elite Dangerous перенесли на 2021 год
Кембридж, Великобритания, 2 мая 2020, 09:36 — REGNUM Глобальное обновление Next Era для многопользовательской игры Elite Dangerous было перенесено на 2021 год.
REGNUM 02:36
Футбол
Анатолий Тимощук: после разгрома «Баварии» разыграли Погребняка
Капитан и один из лидеров "Зенита", выигравшего Кубок УЕФА, Анатолий Тимощук рассказал РИА Новости о своих воспоминаниях о разгроме "Баварии", который случился на "Петровском" ровно 12 лет назад.
РИА Новости вчера в 12:30
Культура
Стала известна дата старта второго сезона шоу «Маска»
StarHit.ru 13:30