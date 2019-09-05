Экономика
ТАССВ Северной Осетии откроется удаленный офис МСП Банка
Удаленное отделение Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк) откроется в Северной Осетии, это будет способствовать широкому доступу субъектов малого и среднего бизнеса в регионе к программам кредитования.
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Корпорация МСП поддержала дальневосточных предпринимателей на 37,7 млрд рублей
Будущее России. Национальные проектывчера в 23:29
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 13:29, Вашингтон
Общество
Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
Известия 07:33
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Общество
Выселенный на улицу российский онкобольной отказался от жилья
Онкобольной житель Сочи Андрей Мартынов, которого лишили жилья и выселили из пансионата на улицу, отказался от госпитализации и другой помощи городских властей.
Lenta.ru вчера в 09:56
Политика
Путин считает странным, что Япония не выдает визы крымчанам
Россия в эксклюзивном порядке пошла на безвизовое посещение японцами Курильских островов и на этом фоне странно, что Токио не выдает визы жителям российского Крыма.
ТАСС 06:25
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском 12:39
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии
Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.
RT на русском 10:42
Общество
ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы
Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
Российская газета 06:10
Шоу-бизнес
Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Недавно журналистам стало известно место проведения торжества.
OAnews 09:54
Общество
Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей
Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству.
Ведомости 12:24
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Шоу-бизнес
Родные Юлии Началовой вывезли все ее вещи из квартиры
Пиар-директор певицы Анна Исаева сообщила своим подписчикам, что родные вывезли из жилья вещи Юлии — в том числе пианино Веры.
Woman.ru 10:35
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий вчера в 12:14
Происшествия
Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков
Минобороны России должно будет выплатить трем бывшим рядовым, которые во время учений в 2017 году были обстреляны из танков, 4 млн руб. компенсации.
РБК 09:15
Политика
Олегу Сенцову подобрали обменный эквивалент
Позже стороны вернулись к обсуждению вопроса о включении в списки режиссера и зенитчика.
Коммерсантъ 07:41
Политика
Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента
На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
Znak.com 06:09
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Происшествия
Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье
В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 09:37
Армия и оружие
США сообщили о дате размещения запрещенных ДРСМД ракет
Исполняющий обязанности министра Армии США Райан Маккарти заявил, что Соединенные Штаты планируют организовать размещение высокоточных и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой к началу 2020-ых годов.
Восток-Медиа 10:39
Происшествия
Суд продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову
Головинский суд Москвы в четверг продлил срок содержания под стражей до 7 декабря аспиранту МГУ Азату Мифтахову, подозреваемому в изготовлении взрывчатки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Евдокимова.
РИА Новости 11:45