Экономика

ТАССТАССМСП Банк окажет поддержку в кредитовании бизнеса на Дальнем Востоке

МСП Банк и Корпорация развития Дальнего Востока заключили соглашение о сотрудничестве, основным направлением которого станет развитие системы кредитования и обслуживания бизнеса в макрорегионе. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы банка.
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