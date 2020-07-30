Энергетика

15-й Регион (Северная Осетия)15-й Регион (Северная Осетия)В Северной Осетии с 1 августа увеличится розничная цена на газ

Постановлением № 13 от 29 июля 2020 г. Республиканской службы по тарифам Северной Осетии (РСТ РСО-Алания) с 1 августа 2020 года утверждена розничная цена на природный газ, реализуемый населению республики в размере 6 160 руб. 33 коп. за 1000 м3. (с учетом НДС), или 6, 16 руб. за 1 м3 .
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