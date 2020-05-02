Общество
РБКВ Северной Осетии сожгли сотовую вышку из-за коронавируса
Жители Северной Осетии, которые не верят в существование COVID-19, сожгли антенну сотовой связи рядом с селением Ногир. Об этом на пресс-конференции сообщил глава региона Вячеслав Битаров, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Вышку телефонной связи МТС сожгли рядом с селением Ногир в Северной Осетии в связи с опасением жителей возможного ввода сети пятого поколения (5G). Об этом глава республики Вячеслав Битаров сообщил в субботу на онлайн-встрече с журналистами.ТАСС10:13
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Неверящие в существование коронавируса сожгли сотовую антенну под Владикавказом
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