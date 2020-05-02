Общество

РБКРБКВ Северной Осетии сожгли сотовую вышку из-за коронавируса

Жители Северной Осетии, которые не верят в существование COVID-19, сожгли антенну сотовой связи рядом с селением Ногир. Об этом на пресс-конференции сообщил глава региона Вячеслав Битаров, передает ТАСС.
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с чего всё началось

В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи из-за опасения возможного ввода 5G

Вышку телефонной связи МТС сожгли рядом с селением Ногир в Северной Осетии в связи с опасением жителей возможного ввода сети пятого поколения (5G). Об этом глава республики Вячеслав Битаров сообщил в субботу на онлайн-встрече с журналистами.
ТАСС10:13

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В Северной Осетии сожгли сотовую вышку из-за коронавируса

РБК13:46

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

RT на русском11:50

В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи из-за опасения возможного ввода 5G

ТАСС10:13

В Северной Осетии ковид-диссиденты сожгли сотовую вышку

Говорит Москва10:53

Неверящие в существование коронавируса сожгли сотовую антенну под Владикавказом

Московский Комсомолец10:43

В Северной Осетии сожгли антенну сотовой связи из опасений «чипирования»

РИА Новости10:40

Жители российского селения сожгли сотовую вышку из-за коронавируса

Lenta.ru11:19
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:30, Ашберн
Шоу-бизнес

Алибасов заявил об отсутствии конфликтов с супругой из-за квартиры

РБК 12:32
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Фигурное катание

Фанаты Медведевой создали петицию с целью прекратить ее травлю

Фанаты российской фигуристки Евгении Медведевой просят прекратить травлю спортсменки.
РИА Новости 07:40
Общество

Программу Никиты Михалкова на канале «Россия 24» сняли с эфира

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) приняла решение снять с эфира канала "Россия 24" выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ".
Газета.Ru 12:41
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Наука

Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса

Ученые указали, что у значительной части пациентов с COVID-19 проявляются тошнота и диарея, а в стуле переболевших обнаруживают вирусные частицы.
Вести.Ru 12:02
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Шоу-бизнес

Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз

66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru вчера в 05:59
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Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Экспресс газета 29 апреля в 11:18
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

ТАСС 13:15
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС 13:24
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Политика

В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что нужно следить за дальнейшим развитием ситуации с прекращением полномочий депутата сената Казахстана Дариги Назарбаевой, "это как гром среди ясного неба".
РИА Новости 13:39
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Общество

В армии и вузах Минобороны заразились вирусом более 2,6 тыс. военных

РБК 14:13
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Происшествия

Коронавирус подтвердился у 61 человека из астраханского общежития

Как сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, лаборатория Роспотребнадзора выявила 61 положительный результат у постояльцев и работников общежития.
Российская газета 05:06
23
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Политика

Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе

Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
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Футбол

В Минспорта рассказали об условиях возобновления матчей РПЛ

Матыцин отметил, что также направлен в Роспотребнадзор запрос об условиях, которые необходимо выполнить для возобновления чемпионата в июне.
Кубань 24 06:53
Политика

Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину

Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
Общество

Лукашенко не делал тест на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не делал тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 14:12
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова простила Джигана и отвезла его домой

Ролик о совместной поездке появился в Instagram-аккаунтах Самойловой и Джигана практически одновременно.
Слово и Дело 06:32
9
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
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Экономика

Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru вчера в 03:12
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Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
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Общество

Эпидемиолог оценил прогнозы об окончании эпидемии в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн прокомментировал прогноз сингапурских ученых по окончанию вспышки коронавируса в России.
РИА Новости 05:08
2
Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая от Вечного огня

Президент России Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 10:12
2,9K
Общество

Число умерших от коронавируса в штате Нью-Йорк выросло за сутки на 299

После продолжавшегося несколько дней подряд снижения смертность от инфекции снова стала расти. Это признал губернатор Эндрю Куомо.
Эхо Москвы 13:31
3
Общество

Власти Сочи не советуют отелям открывать бронь с 1 июня

Власти Сочи не рекомендуют отелям открывать бронь с 1 июня до стабилизации обстановки с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:16
11
Общество

В Подмосковье решили ввести масочный режим

Губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.
RT на русском вчера в 11:22
1,9K
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
6K
Общество

В Нижегородской области три города закрыли на карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл карантин в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки и рабочих посёлках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
RT на русском 13:10
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Общество

80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области

Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
Kursk.com 06:29
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

RT на русском 10:36
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Netflix представил сериал «Голливуд» о послевоенной киноиндустрии

NewInform 14:11
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Вячеслав Зелимханович Битаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Республики Северная Осетия с 18 сентября 2016. Председатель правительства Республики Северная Осетия.
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