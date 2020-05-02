Неверящие в существование коронавируса сожгли антенну сотовой связи в Северной Осетии, селение Ногир осталось без связи, сообщил глава региона Вячеслав Битаров во время пресс-конференции в режиме онлайн.

с чего всё началось

Уже идут на преступления, в частности, сожгли недавно антенну МТС рядом с селением Ногир, и село осталось без связи. Каждый день поступают звонки в мою приемную о том, чтобы наладили связь.

В Северной Осетии жители селения Ногир сожгли вышку сотовой связи из-за страха, что исходящие от нее электромагнитные волны могут привести к обмороку, во время которого им проведут процедуру чипирования. Об этом 2 мая на пресс-конференции сообщил глава региона Вячеслав Битаров.

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