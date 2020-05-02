Вышку телефонной связи МТС сожгли рядом с селением Ногир в Северной Осетии в связи с опасением жителей возможного ввода сети пятого поколения (5G). Об этом глава республики Вячеслав Битаров сообщил в субботу на онлайн-встрече с журналистами.

с чего всё началось

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи. Из-за этого селение Ногир осталось без связи, сообщил глава региона Вячеслав Битаров.

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

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