Общество

RT на русскомRT на русскомВ Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи. Из-за этого селение Ногир осталось без связи, сообщил глава региона Вячеслав Битаров.
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с чего всё началось

В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи из-за опасения возможного ввода 5G

Вышку телефонной связи МТС сожгли рядом с селением Ногир в Северной Осетии в связи с опасением жителей возможного ввода сети пятого поколения (5G). Об этом глава республики Вячеслав Битаров сообщил в субботу на онлайн-встрече с журналистами.
ТАСС10:13

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Жители российского селения сожгли сотовую вышку из-за коронавируса

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В Северной Осетии сожгли сотовую вышку из-за коронавируса

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В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

RT на русском11:50

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Московский Комсомолец10:43

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В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи из-за опасения возможного ввода 5G

ТАСС10:13
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Здоровье

Проценко рассказал, как переболел коронавирусом

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Армия и оружие

Американские военные застрелили мирного жителя в Сирии

ФАН вчера в 20:57
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Политика

Трамп поприветствовал появление Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рад видеть лидера КНДР Ким Чен Ына на публике.
Коммерсантъ 17:46
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Общество

В Петербурге изучат видеоролики о вечеринке на Крестовском острове

РИА Новости 17:26
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Общество

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REGNUM 12:31
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Единоборства

Нурмагомедов оценил форму 53-летнего боксёра Тайсона

RT на русском 10:00
Авто

Cadillac вынужденно отключит адаптивные фары на XT6

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Армия и оружие

Во Франции скончался военный, получивший ранение в Мали

Париж, 2 мая 2020, 13:21 — REGNUM Во Франции скончался боец французского иностранного легиона, получивший ранение в Мали.
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Игры

Ubisoft показала первые скриншоты Assassin’s Creed Valhalla

30 апреля компания Ubisoft опубликовала первые скриншоты Assassin's Creed Valhalla. На них изображен главный герой, сражения и пейзажи.
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Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Интерфакс вчера в 22:41
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Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
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Экономика

Экономист рассказал, какие товары взлетят в цене после карантина

После окончания режима самоизоляции и снятия ограничительных мер в России вырастут цены на импортную продукцию и продовольственные товары.
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Общество

Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты

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Андрей Скабелка возглавил «Локомотив»

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Двое детей разбились насмерть, выпав из окна квартиры в Москве.
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Спорт

Актер из «Игры престолов» побил мировой рекорд в пауэрлифтинге

Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, сыгравший роль Григора «Горы» Клигана в известном сериале «Игра престолов», установил рекорд в становой тяге.
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Армия и оружие

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Радимов раскритиковал Алиева за его отношение к коронавирусу

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов подверг критике бывшего футболиста «Локомотива» и киевского «Динамо» Александра Алиева.
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Самойлова забрала Джигана домой из реабилитационной клиники

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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
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Общество

Еще 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Еще 34 пациента с положительным анализом на коронавирус и подтвержденной пневмонией умерли в Москве.
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Армия и оружие

В Афганистане начали освобождать пленных террористов

Власти Афганистана освободили из тюрьмы Пул-э-Чархи в Кабуле около 100 пленных членов радикального движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое).
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Кино

Disney создаст киноадаптацию мультфильма «Геркулес»

Компания Disney планирует снять игровую версию мультфильма «Геркулес», вышедшего в 1997 году.
News.ru 30 апреля в 12:14
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Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
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Политика

В США члены конгресса отказались от быстрых тестов на коронавирус

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Paramount Pictures снимет новый фильм о G.I. Joe

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Вячеслав Зелимханович Битаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Республики Северная Осетия с 18 сентября 2016. Председатель правительства Республики Северная Осетия.
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