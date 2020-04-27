Энергетика

Евразия DailyЕвразия DailyВ Северо-Западной Европе нефть Urals стала дороже Brent

Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов пятницы в Северо-Западной Европе выросла на 0,68 доллара, до 16,39 доллара за баррель. Как сообщает агентство Argus, теперь марка торгуется с премией в 0,2 доллара за баррель к североморской Brent.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Нефть Urals 24 апреля торговалась с премией к эталонному Brent впервые с ноября 2019 года

ТАСС09:38

Urals стал дороже североморской нефти

РБК08:42

Российская нефть «Urals» стала дороже «Brent»

ГЛАС.RU04:00

Российская Urals стала дороже Brent - впервые с 2019 года

Вести.Ru05:16

Российская нефть Urals начала торговаться с премией к нефти Brent

Rambler News Service04:35

Российская нефть дорожает быстрее конкурентов

ПРАЙМ09:30

Argus сообщил о росте цены на Urals на фоне снижения предложения

Интерфакс03:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 10:02, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин потребовал от регионов готовности к ЧП

27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ 08:57
113
Общество

Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
1,1K
Общество

Матвиенко: перевод школьников на онлайн-обучение не планируется

Перевод школьного образования в онлайн на постоянной основе не планируется, оно будет снова очным после окончания эпидемии коронавируса, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 08:06
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
6,4K
Космос

ОАЭ доставили марсианский зонд Hope на космодром в Японии

ИА Красная Весна вчера в 04:09
2
Игры

В сеть попали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2

На YouTube опубликовали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2. Спустя несколько минут ролики были удалены по жалобе правообладателя.
Cyber.sports.ru 02:01
2
Авто

Рынок грузовиков с пробегом в 1 квартале вырос на 4%

Автостат вчера в 01:00
Финансы

Фондовые рынки США поднимаются на надеждах по ослаблению карантина

Основные американские фондовые индексы в понедельник растут на ожиданиях отмены карантинных мер в некоторых штатах, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 09:51
Происшествия

В Воронеже коронавирус выявили у 26 медиков больницы «Электроника»

Воронеж, 27 апреля 2020, 14:36 — REGNUM 41 случай заражения коронавирусом подтверждён в БСМП Воронежа №10 (больница «Электроника»), в числе инфицированных 26 работники отрасли здравоохранения.
REGNUM 07:36
19
Футбол

«Зенит» признают чемпионом РПЛ, если сезон не будет доигран

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал, при каких обстоятельствах «Зенит» могут досрочно признать чемпионом России.
Sports.ru 09:29
Армия и оружие

Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео

Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
35
Кино

Гамора из «Стражей Галактики» могла выглядеть совсем иначе: первый арт

Художник из Marvel Studios Энди Парк поделился с подписчиками в своем Instagram-аккаунте первым концепт-артом Гаморы для "Стражей Галактики".
Российская газета 07:39
1
Общество

Вильфанд прогнозирует жаркий год

RT на русском вчера в 21:50
882
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
2,4K
Общество

В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
3,7K
Транспорт

Режим въезда в Ивановскую область будет ужесточен

Режим въезда на майские праздники в Ивановскую область будет ужесточен.
Частник.Ru 05:24
6
Общество

На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

ТАСС 08:07
28
Энергетика

Импорт нефти в Китай из России в марте вырос на 31%

"В марте импорт сырой нефти в Китай из Саудовской Аравии, крупнейшего поставщика, упал на 1,6% по сравнению с прошлым годом, в то время как закупки у России, второго по величине поставщика, выросли на 31%", — говорится в сообщении.
ПРАЙМ 02:42
11
Политика

МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
164
Происшествия

Массовую вечеринку пресекли полицейские в Подмосковье

Газета.Ru вчера в 08:44
1,2K
Общество

Авиабилеты крупнейших российских авиакомпаний подорожали в два раза

Авиабилеты на рейсы нескольких крупнейших авиакомпаний стали на 50-100 процентов дороже по сравнению с 2019 годом.
Lenta.ru 09:45
Политика

Вопрос о продлении режима самоизоляции в Крыму решится в ближайшие дни

Будет ли продлён режим полной самоизоляции в Республике Крым после 30 апреля станет известно в среду на заседании регионального оперативного штаба по предотвращению распространения нового коронавируса.
ForPost 08:16
12
Общество

Главврач Коммунарки опроверг сообщения о массовых увольнениях

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях в клинике.
Газета.Ru 06:41
450
Общество

«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме

Lenta.ru 06:04
269
Общество

В Свердловской области введут обязательный масочный режим

Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
832
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

RT на русском вчера в 06:54
2,9K
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
125
Культура

На онлайн-выставку киноэскизов в художественный музей позвали брянцев

Виртуальная выставка киноэскизов из собрания Брянского областного художественного музейно-выставочного центра называется «Летопись мужества на экране».
Севская правда 05:49
8
Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
486
Общество

Половина петербуржцев являются бессимптомными носителями коронавируса

Около половины больных с подтверждённым COVID-19 в Петербурге не имеют выраженных симптомов заболевания.
78.ru 09:11
136
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное