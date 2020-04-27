Энергетика
Евразия DailyВ Северо-Западной Европе нефть Urals стала дороже Brent
Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов пятницы в Северо-Западной Европе выросла на 0,68 доллара, до 16,39 доллара за баррель. Как сообщает агентство Argus, теперь марка торгуется с премией в 0,2 доллара за баррель к североморской Brent.
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