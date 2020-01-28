Происшествия
Российская газетаВ Северодвинске неисправный датчик показал повышение уровня радиации
Утром 28 января датчик на проспекте Труда в Северодвинске показал повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час. Как сообщила пресс-служба администрации города, это повышение не выходит за пределы нормы, но считается так называемой предупредительной уставкой.
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с чего всё началось
Позднее на официальном сайте администрации Северодвинска появилось сообщение о повышении уровня радиации до 0,3 микрозиверта в час, что не является превышением нормы.Известия04:48
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В Северодвинске зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона
Архангельские известия04:30
«Фон не превышает нормы»: смотрим на видео, что говорят о скачке радиации власти Северодвинска
Новости Архангельска 29.ru04:45
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