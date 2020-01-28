Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Северодвинске неисправный датчик показал повышение уровня радиации

Утром 28 января датчик на проспекте Труда в Северодвинске показал повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час. Как сообщила пресс-служба администрации города, это повышение не выходит за пределы нормы, но считается так называемой предупредительной уставкой.
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 администрации Северодвинска появилось сообщение о повышении уровня радиации до 0,3 микрозиверта в час, что не является превышением нормы.
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Инцидент произошел в марте 2019 года – ночью молодой человек ворвался в частный дом к пенсионерке, жестоко избил ее, а затем изнасиловал, после чего похитил все сбережения 83-летней сельчанки и покинул место преступления.
Газета.Ru 05:13
Армия и оружие

Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.
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Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
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Политика

Россия подписала первый экспортный контракт на вертолеты Ми-38Т

РИА Новости 02:44
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В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по дороге в школу

Четырнадцатилетняя школьница умерла по дороге в школу в Домодедово, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру Подмосковья.
Газета.Ru вчера в 13:35
Армия и оружие

Американские войска сбежали с блок-постов в Сирии после угрозы ударов российских вертолётов. Видео

26 января 2020 года прямо над американским блок-постом вблизи Тель Тамра были замечены два российских военных вертолёта – ударный Ми-35 и многоцелевой Ми-8, которые, как предполагается, и стали причиной того, почему американские военные покинули обозначенные блок-посты, тем более, что ранее было заявлено о том, что войска США осуществляют охрану вновь созданной военной базы в этом районе.
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«Была озвучена циничная ложь, подсунутая пиарщиками экс-президента [Украины], оскорбившая миллионы граждан внутри нашей страны», — отметил парламентарий.
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Реализация газопровода «Северный поток – 2» будет завершена российской стороной.
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Определился состав олимпийской сборной России на турнир в Словакии

Штаб олимпийской сборной России назвал состав команды на турнир в Словакии.
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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
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Кино

Paramount Pictures выпустит два новых фильма по «Трансформерам»

Paramount Pictures разрабатывает два новых фильма в рамках франшизы «Трансформеры».
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Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

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Согласно плану США по урегулированию палестино-израильского конфликта (именуемому «сделкой века»), который, как ожидается, сегодня будет представлен общественности администрацией президента США Дональда Трампа, большая часть долины реки Иордан переходит в руки Израиля, пишет The New York Times.
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В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем

Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС 03:21
Общество

Посольство Китая оценило карикатуру о коронавирусе в датском СМИ

Посольство Китая в Дании прокомментировало опубликованную в датском издании Jyllands-Posten карикатуру о коронавирусе.
RT на русском 06:47
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