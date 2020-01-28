с чего всё началось

Утром 28 января датчик на проспекте Труда в Северодвинске показал повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час. Как сообщила пресс-служба администрации города, это повышение не выходит за пределы нормы, но считается так называемой предупредительной уставкой.

Политика В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес В Мексике нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко Пропавшая 26 января в Мексике российская и советская актриса Наталья Андрейченко опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.

Происшествия Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.

Происшествия В Москве молодой слесарь изнасиловал и жестоко убил пенсионерку Инцидент произошел в марте 2019 года – ночью молодой человек ворвался в частный дом к пенсионерке, жестоко избил ее, а затем изнасиловал, после чего похитил все сбережения 83-летней сельчанки и покинул место преступления.

Армия и оружие Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.

Армия и оружие Американские войска сбежали с блок-постов в Сирии после угрозы ударов российских вертолётов. Видео 26 января 2020 года прямо над американским блок-постом вблизи Тель Тамра были замечены два российских военных вертолёта – ударный Ми-35 и многоцелевой Ми-8, которые, как предполагается, и стали причиной того, почему американские военные покинули обозначенные блок-посты, тем более, что ранее было заявлено о том, что войска США осуществляют охрану вновь созданной военной базы в этом районе.

Гаджеты Процессоры AMD Ryzen 3000 начали дешеветь Серия Ryzen 3000 более производительные, чем прошлое поколение процессоров, к тому же они выполнены по новому техпроцессу и в них используется максимальное количество ядер.

Шоу-бизнес Олег Газманов станцевал в микротрусиках у бассейна Олег Газманов зажег на Мальдивах в микротрусиках. Фанаты певца считают, что он – серьезный конкурент для Джанлуки Вакки .

Шоу-бизнес Лариса Голубкина экстренно госпитализирована Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.

Кино Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли.