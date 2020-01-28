В городе Северодвинск Архангельской области было зафиксировано изменение радиационного фона, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации города. Информация об этом также появилась в соцсетях и местных СМИ.

В Северодвинске снова зафиксировали повышение радиационного фона

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