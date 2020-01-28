Происшествия
КоммерсантъВ Северодвинске снова зафиксировали повышение радиационного фона
В городе Северодвинск Архангельской области было зафиксировано изменение радиационного фона, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации города. Информация об этом также появилась в соцсетях и местных СМИ.
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«Фон не превышает нормы»: смотрим на видео, что говорят о скачке радиации власти Северодвинска
Новости Архангельска 29.ru04:45
В Северодвинске зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона
Архангельские известия04:30
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Финансы
В 2019 году российские банки увеличили прибыль в 1,7 раза
По данным ЦБ, в 2019 году российские банки заработали 2,0 трлн руб. доналоговой прибыли, чистая прибыль составила 1,7 трлн руб. (в 1,7 раза выше значения 2018 года).
Культура
Макаревич озвучил причину отмены съемок о «Машине времени»
Напомним, советскую рок-группу "Машина времени" основали Андрей Макаревич и Сергей Кавагоэ 27 мая 1969 года.
Общество
Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Культура
В «Ленкоме Марка Захарова» пройдёт вечер памяти Николая Караченцова
Здоровье
Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса
Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
Общество
«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Политика
Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ
Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
Происшествия
Депутата Самарской области подозревают в организации убийства супруга
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Общество
Раскрыты биографии рассекреченных разведчиков-нелегалов СССР и России
Ранее во вторник директор СВР Сергей Нарышкин рассекретил имена семи выдающихся советских и российских разведчиков-нелегалов.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
Зеленский заявил, что Освенцим освободили украинцы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау освободили украинцы 1-го Украинского фронта Красной армии СССР.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Путешествия
Все организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля
Российские организованные туристы вернутся из Китая до 4 февраля, они могут завершить поездку как планово, так и досрочно, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Футбол
РПЛ подтвердила, что выборы президента организации состоятся 17 марта
Выборы президента Российской премьер-лиги (РПЛ) состоятся 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Шоу-бизнес
Олег Газманов станцевал в плавках возле бассейна на Мальдивах
Газманов опубликовал видео, на котором танцует в плавках возле бассейна. Затем 68-летний артист ныряет в воду.
Общество
Первые чартеры в Египет могут полететь уже в апреле
Планируется, что сначала представители России и Египта подпишут протокол об авиабезопасности, затем уже президент РФ Владимир Путин должен дать разрешение на отправку чартеров на курорты Красного моря.
Культура
Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире
В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
Политика
Эрдоган обвинил ОАЭ в финансировании «российских наемников» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что власти Абу-Даби (ОАЭ) оказывают финансовую поддержку наемникам из ЧВК Вагнера, которые сражаются в Ливии на стороне сил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Экономика
Philips прекратит выпускать бытовую технику
По итогам 2019 года производство бытовой техники принесло Philips выручку в размере €2,3 млрд.
Шоу-бизнес
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась
Актриса Наталья Андрейченко, которую искали в Мексике, заявила, что уехала в джунгли, чтобы набраться сил.
Биатлон
Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок
В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Политика
Нетаньяху расскажет Путину о «сделке века»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает направиться из Вашингтона в Москву, где планирует 29 января встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о деталях американского плана ближневосточного урегулирования.
Происшествия
Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.