с чего всё началось

В Северодвинске зафиксирован очаг коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов в ходе совещания с врио главы региона Александром Цыбульским.

Общество Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг. 187

Общество В Самарской области продлили режим самоизоляции "Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении. 34

Политика ЕС призвал США пересмотреть выход из Договора по открытому небу Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал США пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу, а РФ - вернуться к выполнению всех положений договора, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями. 8

Общество В Петербурге разрешили прощание с умершими Как сообщает администрация Петербурга, сейчас проведение церемонии прощания возможно, но только в тех случаях, когда достоверно известно, что у умершего не было COVID-19. 45

Происшествия Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане. 22

Авто BMW X8 M может стать полностью самостоятельной моделью Разработку «заряженного» гибрида BMW X8 M всецело возьмёт на себя подразделение M. Судя по новой утечке, кроссовер окажется самостоятельной моделью: её построят с нуля на платформе, отличной от нынешнего флагмана X7.

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1,1K

Здоровье Московские больницы окажут плановую помощь по временному стандарту Как пояснили в пресс-службе мэра, москвичи, получившие направление на госпитализацию до введения ограничений, смогут получить стационарную помощь без переоформления документов и сдачи новых анализов. 3

Происшествия Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом Обвиняемый в создании преступного сообщества владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом, сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. 6

Общество Махачкалу закроют из-за коронавируса Махачкалу закроют на период празднования Ураза-байрама в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса. 23

Шоу-бизнес Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче» В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче». 15