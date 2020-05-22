Коронавирус
RT на русскомВ Северодвинске выявили очаг коронавируса
В Северодвинске зафиксирован очаг коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов в ходе совещания с врио главы региона Александром Цыбульским.
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«Провести служебное расследование»: Александр Цыбульский — о коронавирусе в Северодвинске. Видео
Новости Архангельска 29.ru15:14
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В Петербурге сожитель забил до смерти мать пятерых детей
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Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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RuNews24.ru 20 мая в 23:53
Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Как сообщает администрация Петербурга, сейчас проведение церемонии прощания возможно, но только в тех случаях, когда достоверно известно, что у умершего не было COVID-19.
Российская газета 10:28
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Штраф за отсутствие маски в общественных местах и транспорте в Московской области составит 4 тыс. рублей.
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Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
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SM News 07:53
Авто
BMW X8 M может стать полностью самостоятельной моделью
Разработку «заряженного» гибрида BMW X8 M всецело возьмёт на себя подразделение M. Судя по новой утечке, кроссовер окажется самостоятельной моделью: её построят с нуля на платформе, отличной от нынешнего флагмана X7.
Motor 04:42
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«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
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РИА Новости 20 мая в 13:24
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 07:44
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Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru 09:02
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Московские больницы окажут плановую помощь по временному стандарту
Как пояснили в пресс-службе мэра, москвичи, получившие направление на госпитализацию до введения ограничений, смогут получить стационарную помощь без переоформления документов и сдачи новых анализов.
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Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом
Обвиняемый в создании преступного сообщества владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом, сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
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Махачкалу закроют на период празднования Ураза-байрама в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.
Lenta.ru 11:45
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В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
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Ученые обнаружили «ген похудения»
Ferra 05:35
Музыка
Пятый клип Little Big преодолел рубеж в 100 миллионов просмотров
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Авто
Mazda начала выпуск первого электромобиля Mazda MX-30
Стало известно, что на предприятии в Хиросиме началось серийное производство Mazda MX-30 — первого электрического авто бренда.
32CARS.ru 20 мая в 12:26
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Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»
В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews вчера в 05:05
Экономика
Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров
"При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения", — отмечено в исследовании.
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Virtus.pro выбила NiP с OGA Dota Pit
Cyber.sports.ru 10:10
Армия и оружие
В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42