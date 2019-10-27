Происшествия
ИзвестияВ Североуральске лесовоз повредил газопровод
«Поступила информация о повреждении лесовозом газопровода диаметром 426 мм в городе Североуральске в районе поселка Третий Северный», — рассказали представители ведомства. Отмечается, что угроза взрыва отсутствует, а поврежденный участок газопровода перекрыт.
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Информация о повреждении лесовозом газопровода диаметром 426 миллиметров в городе Североуральске поступила вечером в воскресенье, 27 октября, в 18:27 местного времени, сообщают в МЧС России по Свердловской области.Российская газета12:18
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На Урале лесовоз повредил газовую трубу: город и три поселка остались без газа
КП - Екатеринбург14:01
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