Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Североуральске лесовоз повредил газопровод

«Поступила информация о повреждении лесовозом газопровода диаметром 426 мм в городе Североуральске в районе поселка Третий Северный», — рассказали представители ведомства. Отмечается, что угроза взрыва отсутствует, а поврежденный участок газопровода перекрыт.
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с чего всё началось
Информация о повреждении лесовозом газопровода диаметром 426 миллиметров в городе Североуральске поступила вечером в воскресенье, 27 октября, в 18:27 местного времени, сообщают
 в МЧС России по Свердловской области.
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