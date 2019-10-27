с чего всё началось

«Поступила информация о повреждении лесовозом газопровода диаметром 426 мм в городе Североуральске в районе поселка Третий Северный», — рассказали представители ведомства. Отмечается, что угроза взрыва отсутствует, а поврежденный участок газопровода перекрыт.

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Армия и оружие США планировали использовать робота для ликвидации аль-Багдади Американские военные планировали использовать робота в ходе операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, однако он не понадобился.

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Кино Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана 23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.