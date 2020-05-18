с чего всё началось

Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов. Высокочувствительные газовые датчики могут использоваться для быстрого тестирования людей в аэропортах, вокзалах, метрополитенах, торговых центрах и других общественных местах.

В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов

Общество Паспортные данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в сети Сумма штрафа за нарушение самоизоляции в Москве составляет 4000 руб. Их выписывают жителям Москвы с диагнозом COVID-19, находящимся дома и нарушившим режим самоизоляции. 24

Энергетика Цены на нефть побили месячный рекорд Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. 95

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Фигурное катание Загитова похвасталась подарками на 18-летие Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.

Общество Роскачество выявило мышьяк в креветках двух марок Креветки Polar premium и "Каждого дня" содержат мышьяка больше допустимых показателей. Роскачество выявило мышьяк в креветках двух марок. 29

Шоу-бизнес Настасья Самбурская подала в суд на компанию продюсера Дробыша Российская певица, актриса и модель Настасья Самбурская подала в суд на компанию продюсера Виктора Дробыша, сообщает телеграм-канал Mash.

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Экономика В Иране оценили ошибки Саудовской Аравии, которые привели к дефициту бюджета В Иране оценили ошибки Саудовской Аравии, которые привели к дефициту бюджета Саудиты пытаются заполнить дефицит бюджета.

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Здоровье Комздрав Петербурга подтвердил смерть еще пяти людей от коронавируса За минувшие сутки в Петербурге от новой коронавирусной инфекции скончались еще пять человек.

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Политика В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет". 12