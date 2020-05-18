Технологии
Российская газетаВ Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов
Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов. Высокочувствительные газовые датчики могут использоваться для быстрого тестирования людей в аэропортах, вокзалах, метрополитенах, торговых центрах и других общественных местах.
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с чего всё началось
- Компактный отечественный газоанализатор производится на территории Новосибирской области в Академгородке и уже эксплуатируется в 12 странах, - сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".Российская газета03:37
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Ученые предложили использовать анализатор дыхания для массовой диагностики коронавируса
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