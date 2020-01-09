Экономика
Lenta.ruВ Сибири захотели забрать налоги «Газпрома» себе
После запуска газопровода «Сила Сибири» власти Якутии захотели создания в регионе дочерней компании, что позволит забрать часть налогов себе. Об этом сообщил председатель правительства республики Владимир Солодов, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Политика
ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму
Согласно документу, опубликованному в официальном журнале Евросоюза, санкции введены «за проведение местных выборов 8 сентября прошлого года в Крыму и Севастополе, которые ЕС продолжает считать „нелегально аннексированными“».
Общество
Китай передал России геном коронавируса
Китай уже передал России геном нового коронавируса 2019-nCoV.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Политика
Мишустин распределил обязанности между своими заместителями
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями.
Происшествия
По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские
В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Политика
Трамп опубликовал карту границ Израиля и Палестины по «сделке века»
"Сделка века" Ранее Трамп в присутствии израильского премьера Биньямина Нетаньяху озвучил условия предлагаемой США "сделки века" по ближневосточному урегулированию.
Политика
ПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Происшествия
В Подмосковье отец насмерть отравил снотворным четырехмесячного сына
В подмосковном Пушкино отец насмерть отравил снотворным своего четырехмесячного сына, мужчина задержан.
Спорт
ВАДА выявило манипуляции со 145 пробами Московской лаборатории
Глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Юнгер сообщил, что были выявлены манипуляции со 145 из 298 подозрительных проб Московской антидопинговой лаборатории.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Мурманском
В Мурманской области четыре человека погибли в результате аварии. Как стало известно РЕН ТВ, ДТП произошло в Кольском районе.
Происшествия
Госпитализация россиян с подозрением на коронавирус попала на видео
Госпитализацию двоих пациентов с подозрением на коронавирус в Воронеже сняли на видео. Ролик появился в Telegram-канале LIFE SHOT.
Гаджеты
Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке в $91,8 млрд
Корпорация Apple сообщила о рекордной выручке в $91,8 млрд (на 9%) в первом квартале 2020 финансового года, который закончился 28 декабря 2019-го.
Политика
Генсек ЛАГ назвал «сделку века» ущемлением прав палестинцев
Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абу-ль-Гейт прокомментировал детали плана по ближневосточному урегулированию, которые президент США Дональд Трамп раскрыл накануне.
Экономика
Компания Мамута продала вертолетный бизнес в Швейцарии
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Общество
Саратовским школьникам увеличили компенсацию за питание на 10 рублей
На 10 рублей - до 20-ти - увеличили депутаты Саратовской областной думы компенсацию за горячее питание для школьников с 1-го по 4-й классы из неблагополучных семей.
Футбол
«Зенит» без Кокорина отправился на вторые тренировочные сборы
Пресс-служба петербургского "Зенита" в Twitter опубликовала список игроков, отправившихся на вторые тренировочные сборы.
Происшествия
В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде
Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала лодыжку и отменила концерты
С Кристиной Орбакайте произошло несчастье - она сломала лодыжку.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову поздравляют с беременностью от Давида Манукяна
Ольгу Бузову начали активно поздравлять с беременностью.
Хоккей
Первый в сезоне гол Зайцева помог «Оттаве» обыграть «Баффало»
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Общество
ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис
Ранее анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании с нидерландского почтового сервиса StartMail, пока 23 января Роскомнадзор не заблокировал его на территории России.
Происшествия
Бросившего двоих детей в Шереметьево отца отпустили
Жителя Хабаровского края Виктора Гаврилова, оставившего двоих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, отпустили из управления Следственного комитета в Батайске Ростовской области.
Происшествия
В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой
По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью.
Авто
Эксперт перечислил ошибки при торможении в гололед
Общество
Минкомсвязь не поддержала план «сотовой четверки» по развитию 5G в России
Минкомсвязь вернулась к идее создания в России инфраструктурного оператора для строительства единой сети мобильной связи пятого поколения (5G), рассказали РБК два источника в крупных сотовых компаниях.