Экономика
Lenta.ruВ Сибири захотели забрать налоги «Газпрома» себе
После запуска газопровода «Сила Сибири» власти Якутии захотели создания в регионе дочерней компании, что позволит забрать часть налогов себе. Об этом сообщил председатель правительства республики Владимир Солодов, передает РИА Новости.
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Армия и оружие
Стало известно о гибели отвечавшего за атаку на Сулеймани офицера ЦРУ
В результате крушения американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, который курировал операции на Ближнем Востоке, в том числе атаку на главу подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.
Политика
Лидер ХАМАС отверг предлагаемую Трампом «сделку века»
В Палестине отвергают план урегулирования палестино-израильского конфликта, предложенный США.
Политика
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
Футбол
«Барселона» ведет переговоры с Тадичем
«Барселона» ведет работу над трансфером атакующего полузащитника «Аякса» Душана Тадича.
Общество
Министр связи предложил открыть силовикам доступ к данным россиян
Новый министр связи Максут Шадаев предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Происшествия
Годовалый россиянин отравился гашишем
В Петербурге годовалый ребенок отравился гашишем, который нашел на подоконнике.
Армия и оружие
Комплексы «Панцирь-С» сбили около 100 беспилотников
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Общество
«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Европу из-за коронавируса
Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает прямые полеты в несколько европейских стран до конца зимней навигации из-за распространения коронавируса.
Интернет
Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети
На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
Армия и оружие
50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана
Общество
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до утра пятницы из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Происшествия
Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова
В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.
Происшествия
Убивший аспирантку историк Соколов признан вменяемым
Политика
В России может появиться Верховный правитель
Напомним, что о планах внести изменения в Конституцию России заявил президент РФ Владимир Путин 15 января, когда оглашал Послание Федеральному Собранию.
Происшествия
В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина
На кадрах видно, как мужчина подходит к витрине магазина, за которой стоит женщина-кассир, обливает ее бензином, та убегает в подсобку, злоумышленник следует за ней.
Общество
Названы способы обмана автовладельцев на АЗС
Сотрудники АЗС могут не долить в машину до двух литров бензина, пока автовладелец расплачивается за топливо.
Общество
Водителя автобуса на Украине уволят за показ сериала на русском языке
Водитель междугороднего автобуса на Украине лишится работы за отказ выключить сериал для пассажиров на русском языке.
Хоккей
Кузнецов уверен, что Овечкин не думает о рекорде Гретцки
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов считает, что для его одноклубника Александра Овечкина успехи команды важнее личных достижений.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7
В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Экономика
ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка
Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Политика
Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения
Уточняется, что страна ряд выполнила рекомендаций из резолюции 2292 2019 года о возвращении российской делегации в ПАСЕ.
Политика
Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
Авто
Новый Nissan Qashqai покажут в сентябре
Третье по счёту поколение компактного кроссовера Nissan Qashqai будет представлено в сентябре этого года.
Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.