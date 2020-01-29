После запуска газопровода «Сила Сибири» власти Якутии захотели создания в регионе дочерней компании, что позволит забрать часть налогов себе. Об этом сообщил председатель правительства республики Владимир Солодов, передает РИА Новости.

В Сибири захотели забрать налоги «Газпрома» себе

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