В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь. Пострадал по меньшей мере один человек, сообщила Seattle Times. В городском департаменте полиции заявили, что подозреваемого задержали, раненого госпитализировали.

В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих

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