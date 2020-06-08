Происшествия
РИА НовостиВ Сиэтле автомобиль въехал в протестующих
В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь. Пострадал по меньшей мере один человек, сообщила Seattle Times. В городском департаменте полиции заявили, что подозреваемого задержали, раненого госпитализировали.
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Экономика
Sohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара
Инвесторы из Китая спешат избавиться от активов США, продавая долговые облигации и недвижимость.
Народные новости 06 июня в 02:38
Общество
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 01:04
Общество
У главы калининградского Минсельхоза выявили коронавирус
У министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском вчера в 06:07
Общество
В Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
Шоу-бизнес
Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
Как сообщают «Автоновости дня», под «автоматами» в данном случае подразумеваются все виды таких трансмиссий, в том числе классические АКПП с гидротрансформатором, вариаторы и роботизированные коробки передач.
Автоновости дня вчера в 04:07
Единоборства
Макгрегор рассказал, почему решил завершить карьеру
Inc-news.ru вчера в 12:12
Экономика
«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний
Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
RT на русском 01:53
Общество
Власти Нью-Йорка отменили комендантский час
News.ru вчера в 08:19
Кино
«Это психически нездоровый маньяк, а не „голос поколения“»: резкий отзыв о фильме «Брат-2»
20-летний юбилей фильма «Брат-2» — кажется, особый повод для радости каждого второго жителя страны.
НГС55 вчера в 15:00
Здоровье
42 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
6 июня в Амурской области зарегистрировано 42 новых случая коронавируса: 19 - в Благовещенске, 13 - в Свободном, пять - в Магдагачинском районе, по два - в Шимановске и Серышевском районе, один - в Тынде.
Телепорт 06 июня в 03:57
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Пригожин в соцсети ответил на совет не позориться
News.ru вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская заявила, что не хотела обидеть покойную Норкину
Цымбалюк-Романовская призналась, что при написании своего сообщения она не преследовала цель обидеть или охарактеризовать Норкину с плохой стороны.
Экономика сегодня вчера в 22:55
Общество
Волгоградские власти думают об отмене обязательного ношения перчаток
Волгоград, 8 июня 2020, 10:20 — REGNUM Возможность отмены обязательного ношения перчаток рассмотрят власти Волгоградской области.
REGNUM 03:20
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Экономика
«Тинькофф» запустил в Германии конкурента Revolut
TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») запустила в Европе мобильное приложение и карту для управления личными финансами через смартфон .
РБК 03:06
Энергетика
Саудовская Аравия резко повысила отпускные цены на нефть
Что касается остальных сортов нефти, добываемой в королевстве, то цена барреля в июле поднимается в диапазоне от 5,6 до 7,3 доллара за баррель.
Expert.ru 03:06
Здоровье
Средний Урал начал выполнять требования для отмены карантина
Коэффициент распространения COVID-19 (Rt) в Свердловской области в выходные стал соответствовать требованиям Роспотребнадзора, на основании которых в регионе могут быть частично сняты ограничения.
URA.Ru 00:03
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной отреагировал на слухи о разводе
Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе с Полиной Гагариной. Эту тему СМИ обсуждают уже несколько месяцев.
ТВ Центр 02:33
Общество
СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК вчера в 09:28
Политика
Власти обсуждают обновление госпитального флота
Вопрос поднял глава Минобороны Сергей Шойгу: министерство предложило купить в Китае два судна ро-ро (для накатных грузов) и за три года переоборудовать их в госпитальные, что в общей сложности обойдется в 8 млрд руб. Но Минпромторг настаивает на постройке судов в РФ.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Авто
Представили спецверсию УАЗ «Профи» для противопожарной службы
Как сообщает пресс-служба предприятия, Ульяновский автозавод разработал новую модификацию на базе УАЗ «Профи», предназначенную для подразделений Государственной противопожарной службы МЧС.
Тарантас Ньюс 02:37
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Кино
«Ведьмак»: Цветные эльфы, гномы и дриады на ранних концептах сериала The Witcher от Netflix
Srnsk 06 июня в 15:23
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета вчера в 12:13
Общество
В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия 06 июня в 14:58
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11