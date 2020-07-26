Количество задержанных в ходе беспорядков в американском городе Сиэтле возросло до 25, сообщает местная полиция. Ранее сообщалось о 11 задержанных. Местная полиция объявила происходящее в городе мятежом.

В Сиэтле число задержанных в ходе беспорядков возросло до 25 человек

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