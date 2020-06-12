Политика
Новые ИзвестияПротестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла
Полиция применила взрывные гранаты и слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих, призывающих к автономии Сиэтла. Но затем тысячи протестующих собрались в здании администрации Сиэтла и потребовали отставки мэра.
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Мэр и начальник полиции Сиэтла разошлись в оценках «захвата анархистами»
ИА Красная Весна12 июня в 21:06
Добро пожаловать в Чаз: протестующие в Сиэтле создали свою автономию
Российский Диалог12 июня в 04:00
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Общество
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru 13 июня в 11:59
Энергетика
Brent подешевела до $37,65 за баррель
К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс 01:40
Экономика
«Эксперт РА» ожидает спада ВВП России на 4,2% в 2020 году
По прогнозу «Эксперт РА», падение экономики России по итогам 2020 года составит 4,2%, сообщил в интервью «РИА Новости» гендиректор рейтингового агентства Сергей Тищенко.
Коммерсантъ 00:41
Религия
Церковный суд над бывшим «духовником Поклонской» пройдёт 15 июня
Екатеринбург, 15 июня 2020, 06:58 — REGNUM В Екатеринбурге 15 июня пройдёт церковный суд над бывшим «духовником Поклонской», схиигуменом Сергием (Романовым).
REGNUM вчера в 23:58
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском вчера в 06:02
Происшествия
В Брянске стройфирма задолжала 83 работникам зарплату на 3 млн рублей
С февраля по ноябрь 2019 года руководство компании не платило зарплату 83 работникам. Общая сумма задолженности превысила 3 млн рублей.
Городской32 (Брянск) 01:14
Общество
В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры
Летние веранды кафе, фитнес-центры и бани откроются с понедельника в Ульяновске и ряде муниципалитетов, выполнивших требования Роспотребнадзора, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости 13 июня в 15:58
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Экономика
Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис
Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 05:16
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
BFM.ru вчера в 07:40
Общество
Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе
Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
Ведомости вчера в 18:48
Шоу-бизнес
Младшая дочь Маши Распутиной выложила фотографию во весь рост
Совсем недавно Мария Захарова опубликовала в сети новое фото «во весь рост».
Татарстан Сегодня вчера в 03:52
Общество
Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине
Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец вчера в 09:01
Политика
Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложили
Визит главы российского МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию отложили на неопределенный срок.
Суть событий вчера в 11:18
Армия и оружие
Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ru вчера в 18:59
Культура
Литераторы Сахалина и Чукотки встретятся за виртуальным круглым столом
Виртуальный круглый стол "Литературный процесс на Дальнем Востоке: Сахалинская область и Чукотский автономный округ" (12+) пройдет на информационных площадках медиахолдинга и ресурсах Восточного экономического форума во вторник, 16 июня, в 18.00 часов (время владивостокское).
PrimaMedia.ru 01:23
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 528 тыс. (8835 за сутки).
РБК 01:03
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru вчера в 23:21
Происшествия
На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера
Коммерсантъ 13 июня в 23:46
Здоровье
Врач описал воздействие коронавируса на все органы человека
Российский врач-терапевт Василий Купрейчик описал воздействие коронавирусной инфекции на все органы человека.
Lenta.ru вчера в 09:51
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Экономика
Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса
Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.
РИА Новости 01:40
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Происшествия
В Красноярске ищут женщину, избившую в лифте ребенка
Полиция разыскивает женщину, избившую маленькую девочку в лифте дома в Октябрьском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости вчера в 23:28
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34