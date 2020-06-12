Политика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияПротестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла

Полиция применила взрывные гранаты и слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих, призывающих к автономии Сиэтла. Но затем тысячи протестующих собрались в здании администрации Сиэтла и потребовали отставки мэра.
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Анархистские анклавы и баррикады: Запад США снова дикий

Вести.Ruвчера в 14:41

С каннабисом и танцами. В Сиэтле протестующие заняли несколько кварталов и объявили их республикой справедливости — видео

Life.ru12 июня в 01:12

В одном из районов Сиэтла протестующие провозгласили автономию

ToDay News Ufa13 июня в 12:53

Мэр и начальник полиции Сиэтла разошлись в оценках «захвата анархистами»

ИА Красная Весна12 июня в 21:06

Добро пожаловать в Чаз: протестующие в Сиэтле создали свою автономию

Российский Диалог12 июня в 04:00

«Вы покидаете США»: распад страны, по сути, начался

РИА Новостивчера в 01:00

Протестующие в Сиэтле провозгласили «независимость»

Телеканал 360°11 июня в 17:56
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Общество

В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru 13 июня в 11:59
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Энергетика

Brent подешевела до $37,65 за баррель

К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
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Экономика

«Эксперт РА» ожидает спада ВВП России на 4,2% в 2020 году

По прогнозу «Эксперт РА», падение экономики России по итогам 2020 года составит 4,2%, сообщил в интервью «РИА Новости» гендиректор рейтингового агентства Сергей Тищенко.
Коммерсантъ 00:41
Религия

Церковный суд над бывшим «духовником Поклонской» пройдёт 15 июня

Екатеринбург, 15 июня 2020, 06:58 — REGNUM В Екатеринбурге 15 июня пройдёт церковный суд над бывшим «духовником Поклонской», схиигуменом Сергием (Романовым).
REGNUM вчера в 23:58
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Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Известия 01:50
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Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском вчера в 06:02
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Происшествия

В Брянске стройфирма задолжала 83 работникам зарплату на 3 млн рублей

С февраля по ноябрь 2019 года руководство компании не платило зарплату 83 работникам. Общая сумма задолженности превысила 3 млн рублей.
Городской32 (Брянск) 01:14
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Общество

В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры

Летние веранды кафе, фитнес-центры и бани откроются с понедельника в Ульяновске и ряде муниципалитетов, выполнивших требования Роспотребнадзора, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости 13 июня в 15:58
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Экономика

Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 05:16
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru вчера в 07:40
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Общество

Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе

Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
Ведомости вчера в 18:48
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Шоу-бизнес

Младшая дочь Маши Распутиной выложила фотографию во весь рост

Совсем недавно Мария Захарова опубликовала в сети новое фото «во весь рост».
Татарстан Сегодня вчера в 03:52
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Общество

Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине

Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец вчера в 09:01
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Политика

Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложили

Визит главы российского МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию отложили на неопределенный срок.
Суть событий вчера в 11:18
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Армия и оружие

Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ru вчера в 18:59
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Культура

Литераторы Сахалина и Чукотки встретятся за виртуальным круглым столом

Виртуальный круглый стол "Литературный процесс на Дальнем Востоке: Сахалинская область и Чукотский автономный округ" (12+) пройдет на информационных площадках медиахолдинга и ресурсах Восточного экономического форума во вторник, 16 июня, в 18.00 часов (время владивостокское).
PrimaMedia.ru 01:23
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 528 тыс. (8835 за сутки).
РБК 01:03
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru вчера в 23:21
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Происшествия

На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера

Коммерсантъ 13 июня в 23:46
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Здоровье

Врач описал воздействие коронавируса на все органы человека

Российский врач-терапевт Василий Купрейчик описал воздействие коронавирусной инфекции на все органы человека.
Lenta.ru вчера в 09:51
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Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей

Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
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Экономика

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса

Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.
РИА Новости 01:40
Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
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Происшествия

В Красноярске ищут женщину, избившую в лифте ребенка

Полиция разыскивает женщину, избившую маленькую девочку в лифте дома в Октябрьском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости вчера в 23:28
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Шоу-бизнес

Познер прокомментировал скандал вокруг ДТП с Ефремовым

Газета.Ru 01:36
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
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