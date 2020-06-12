Общество
Evo-rus.comВ Сиэтле протестующие провозгласили «независимость»
Протестующие местные жители смогли захватить его и провозгласили независимость в городе.
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Мэр и начальник полиции Сиэтла разошлись в оценках «захвата анархистами»
ИА Красная Весна12 июня в 21:06
В Сиэтле анархисты захватили полицейский участок, провозгласив его «независимым государством»
Свободная Пресса12 июня в 07:34
Добро пожаловать в Чаз: протестующие в Сиэтле создали свою автономию
Российский Диалог12 июня в 04:00
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Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство.
РИА Новости 19:04
Происшествия
Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Жуковского
Невские Новости 22:28
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня
Правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
RT на русском 21:08
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ 21:25
Общество
В Якутии выявили 85 новых случаев коронавируса
В Якутии за прошедшие сутки выявлено 85 новых случая заболевания коронавирусом.
Аргументы и Факты - Якутия 22:20
Шоу-бизнес
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью.
Экспресс газета 02:00
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе
Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
Ведомости 18:48
Армия и оружие
Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ru 18:59
Экономика
Пенсионеры уже могут получить по 10 тыс. руб. Юрист дал разъяснения
Российские пенсионеры могут получить от государства еще одну денежную выплату. Российские пенсионеры имеют право на ряд компенсаций и льгот.
Konkurent.ru 21:20
Армия и оружие
Украина произведет более 2500 ракет «Ольха-М»
Военное дело вчера в 03:08
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
Здоровье
Вспышка вируса в травмпункте, скачок заболеваемости и помощь безработным: главное о COVID-19 в регионе
Только заболеваемость в регионе пошла на спад, как снова произошёл скачок.
Екатеринбург Онлайн 11 июня в 23:00
Общество
В Приамурье отменили самоизоляцию для прибывающих из других регионов
Обновленный документ отменяет обязательный режим самоизоляции на 14 дней для лиц, прибывающих из других регионов России.
РИА Новости 22:11
Общество
Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине
Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец 09:01
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Происшествия
Пассажир забыл в вагоне поезда мешок с золотом
В Швейцарии власти разыскивают человека, который забыл в поезде трехкилограммовый мешок золота стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов (13,3 миллиона рублей).
Lenta.ru 21:37
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Происшествия
На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях
Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщается на сайте Горноалтайской епархии.
РИА Новости 04:16
Наука
Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни
Evo-rus.com 15:31
Политика
Путин анонсировал появление у страны контргиперзвукового оружия
Президент РФ отметил, что сегодня никто не может сбить гиперзвуковые ракеты.
РИА Новости 06:20
Космос
Представлен удивительный концепт марсианского города
Сложно сказать, насколько применимым окажется этот концепт на Марсе, но в случае невостребованности он может найти свою аудиторию и на Земле.
Машины и Механизмы 12 июня в 13:55
ЖКХ
Сегодня в двух районах Красноярска отключают горячую воду
С сегодняшнего дня, 15 июня, до 23 июня в Советском и части Центрального района Красноярска отключат горячую воду.
ТВ-Енисей 21:45
Авто
Стал известен пробег, при котором в России избавляются от автомобиля
SpeedMe вчера в 09:24
Происшествия
В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом
Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае, количество летальных исходов достигло 40, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:33