Общество

Evo-rus.comEvo-rus.comВ Сиэтле протестующие провозгласили «независимость»

Протестующие местные жители смогли захватить его и провозгласили независимость в городе.
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Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла

ToDay News Ufaвчера в 12:53

Мэр и начальник полиции Сиэтла разошлись в оценках «захвата анархистами»

ИА Красная Весна12 июня в 21:06

С каннабисом и танцами. В Сиэтле протестующие заняли несколько кварталов и объявили их республикой справедливости — видео

Life.ru12 июня в 01:12

В Сиэтле анархисты захватили полицейский участок, провозгласив его «независимым государством»

Свободная Пресса12 июня в 07:34

Добро пожаловать в Чаз: протестующие в Сиэтле создали свою автономию

Российский Диалог12 июня в 04:00

Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла

Новые Известия12 июня в 11:34

Протестующие в Сиэтле провозгласили «независимость»

Телеканал 360°11 июня в 17:56
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство.
РИА Новости 19:04
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Происшествия

Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Жуковского

Невские Новости 22:28
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru 07:40
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня

Правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
RT на русском 21:08
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Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ 21:25
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Общество

В Якутии выявили 85 новых случаев коронавируса

В Якутии за прошедшие сутки выявлено 85 новых случая заболевания коронавирусом.
Аргументы и Факты - Якутия 22:20
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Шоу-бизнес

Подольская поделилась снимком в бюстгальтере

Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью.
Экспресс газета 02:00
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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости вчера в 10:56
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Общество

Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе

Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
Ведомости 18:48
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Армия и оружие

Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ru 18:59
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Экономика

Пенсионеры уже могут получить по 10 тыс. руб. Юрист дал разъяснения

Российские пенсионеры могут получить от государства еще одну денежную выплату. Российские пенсионеры имеют право на ряд компенсаций и льгот.
Konkurent.ru 21:20
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Армия и оружие

Украина произведет более 2500 ракет «Ольха-М»

Военное дело вчера в 03:08
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
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Здоровье

Вспышка вируса в травмпункте, скачок заболеваемости и помощь безработным: главное о COVID-19 в регионе

Только заболеваемость в регионе пошла на спад, как снова произошёл скачок.
Екатеринбург Онлайн 11 июня в 23:00
Общество

В Приамурье отменили самоизоляцию для прибывающих из других регионов

Обновленный документ отменяет обязательный режим самоизоляции на 14 дней для лиц, прибывающих из других регионов России.
РИА Новости 22:11
Общество

Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине

Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец 09:01
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
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Происшествия

Пассажир забыл в вагоне поезда мешок с золотом

В Швейцарии власти разыскивают человека, который забыл в поезде трехкилограммовый мешок золота стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов (13,3 миллиона рублей).
Lenta.ru 21:37
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
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Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru 13:45
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Происшествия

На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях

Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщается на сайте Горноалтайской епархии.
РИА Новости 04:16
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Наука

Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни

Evo-rus.com 15:31
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Политика

Путин анонсировал появление у страны контргиперзвукового оружия

Президент РФ отметил, что сегодня никто не может сбить гиперзвуковые ракеты.
РИА Новости 06:20
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Армия и оружие

Авиация Сирии уничтожила колонну террористов в провинции Идлиб

Известия 18:21
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Происшествия

Стена строящегося здания рухнула в Невельске

АСТВ 22:01
Космос

Представлен удивительный концепт марсианского города

Сложно сказать, насколько применимым окажется этот концепт на Марсе, но в случае невостребованности он может найти свою аудиторию и на Земле.
Машины и Механизмы 12 июня в 13:55
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ЖКХ

Сегодня в двух районах Красноярска отключают горячую воду

С сегодняшнего дня, 15 июня, до 23 июня в Советском и части Центрального района Красноярска отключат горячую воду.
ТВ-Енисей 21:45
Авто

Стал известен пробег, при котором в России избавляются от автомобиля

SpeedMe вчера в 09:24
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Происшествия

В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом

Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае, количество летальных исходов достигло 40, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:33
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