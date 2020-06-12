Общество
Evo-rus.comВ Сиэтле протестующие провозгласили «независимость»
Протестующие местные жители смогли захватить его и провозгласили независимость в городе.
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В Сиэтле анархисты захватили полицейский участок, провозгласив его «независимым государством»
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Добро пожаловать в Чаз: протестующие в Сиэтле создали свою автономию
Российский Диалог12 июня в 04:00
Мэр и начальник полиции Сиэтла разошлись в оценках «захвата анархистами»
ИА Красная Весна12 июня в 21:06
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Представитель испанской Ла Лиги в России, Восточной Европе и странах Балтии Даниэль Серехидо оценил предстоящее возобновление сезона в РПЛ со зрителями.
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Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность.
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Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи
Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
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Германия сняла все ограничения на границах
Немецкие власти полностью сняли все ограничения на границах, сообщает ТАСС.
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Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
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Нобелевские лауреаты по литературе поддержали историка Дмитриева
Нобелевские лауреаты по литературе поддержали историка Юрия Дмитриева.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".
РИА Новости 19:45
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса, сообщает правительство региона.
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В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:04
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Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни
Evo-rus.com 15:31
Происшествия
В СК назвали вероятные причины крушения катера на Камчатке
РИА Новости 07:51
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Пугачева показала «счастливую» прогулку с шестилетней дочерью
Российская певица Алла Пугачева поделилась кадрами семейной прогулки со своей шестилетней дочерью Лизой Галкиной.
Народные новости 12:24
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
Известия вчера в 15:17
Политика
Врио губернатора Камчатки выдвинул свою кандидатуру на выборы
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов выдвинул свою кандидатуру на должность главы региона.
Коммерсантъ вчера в 21:49
Общество
Эксперты заявили, что безработица в США может стать вечной
10 июня в Федеральной резервной системе (ФРС) Соединенных Штатов заявили, что падение американского ВВП в 2020 году составит 6,5%, но уже в следующем году он должен восстановиться до 5%. В конце мая эксперты Bloomberg Economics писали, что в Штатах ожидается сильнейший всплеск безработицы со времен Великой депрессии.
RuNews24.ru 18:25
Армия и оружие
Украина призналась в убийстве военачальника из ЛНР
Министерство внутренних дел Украины призналось в ликвидации начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.
Pravda.Ru 17:18
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
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Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции
Модель и телеведущая Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции.
Актуальные Новости 02:29
Космос
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon-9.
Деловое.ТВ вчера в 10:33
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
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Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor 13:28
Общество
Сокращение проверок во время карантина вселило в бизнес оптимизм
Сокращение проверок во время карантина вселило в бизнес оптимизм Ограничение проверок органами контроля и надзора позволило существенно снизить административное давление на бизнес, следует из доклада РСПП и Высшей школы экономики.
Коммерсантъ 18:00
Космос
6 планет, которые человечество может колонизировать уже в ближайшем будущем
Марс Красная Планета обычно первая, которая приходит на ум, когда мы слышим о космической колонизации.
V-kosmose.com 12 июня в 05:30
Армия и оружие
Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
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Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
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Представлен удивительный концепт марсианского города
Сложно сказать, насколько применимым окажется этот концепт на Марсе, но в случае невостребованности он может найти свою аудиторию и на Земле.
Машины и Механизмы 12 июня в 13:55
Экономика
Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru 20:53
Общество
Названы регионы России, лидирующие по уровню благосостояния семей
Лидером рейтинга регионов России по уровню благосостояния семей в девятый раз кряду стал Ямало-Ненецкий округ, гласит исследование РИА "Новости", которые подготовили эксперты агентства.
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Стал известен пробег, при котором в России избавляются от автомобиля
SpeedMe вчера в 09:24