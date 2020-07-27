Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских

В массовых беспорядках пострадали 59 полицейских. Ранее власти города назвали происходящее в Сиэтле бунтом. В полиции уточнили, что один из пострадавших сотрудников правоохранительных органов госпитализирован, остальные получили ожоги, ушибы и другие травмы.
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В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских

Коммерсантъвчера в 23:54

Почти 60 полицейских пострадали во время беспорядков в Сиэтле

Российская газетавчера в 23:20

Почти 60 полицейских пострадали при уличных беспорядках в Сиэтле

REGNUMвчера в 23:40

В Сиэтле после беспорядков задержали 47 человек

ТАССвчера в 23:46

Из-за протестов в Сиэтле пострадали более 20 полицейских

Газета.Ruвчера в 23:57

Около 60 полицейских получили ранения из-за беспорядков в Сиэтле

Московский Комсомолецвчера в 23:39

В Сиэтле почти 60 полицейских пострадали при беспорядках

РИА Новостивчера в 22:55
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Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»

РБК вчера в 22:36
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Общество

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До 31 августа некоторые российские семьи получат на карточки пособие в размере до 6 тыс. рублей.
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ТАСС вчера в 23:29
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Григорий Родченков объяснил, почему СССР бойкотировал ОИ-1984 в США

Григорий Родченков объяснил причину, по которой СССР решил бойкотировать ОИ-1984, проходившие на территории США.
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Происшествия

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Армия и оружие

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В День ВМФ Россия продемонстрировала миру растущую мощь своего флота, пишет Daily Mail.
Известия 00:08
Авто

Opel за полгода продал в России всего 59 моделей

Evo-rus.com вчера в 12:34
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Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец 00:22
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Армия и оружие

Украина назвала условие полного прекращения огня в Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что полный и всеобъемлющий режим прекращения огня в Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соответствующего соглашения, зафиксированных с участием представителей ОБСЕ.
Lenta.ru вчера в 11:34
Финансы

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
Российская газета 25 июля в 23:00
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Политика

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Китай потребовал, чтобы генконсульство США в городе Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность.
Вести ФМ 24 июля в 01:36
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Общество

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости 25 июля в 21:48
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Общество

В СК назвали самую распространённую схему налоговых преступлений

Самым популярным способом ухода от уплаты налогов является схема искусственного документооборота, заявила заместитель главы Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
Московский Комсомолец вчера в 22:01
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Происшествия

Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео

Lenta.ru вчера в 23:01
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Армия и оружие

США усиливают авиацию для противостояния России и Китаю

Эксперты рассказали, каким образом США усиливают собственную авиацию с целью противостояния с Россией и Китаем.
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Происшествия

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

РИА Новости вчера в 22:38
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Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

Известия вчера в 20:23
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Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
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Экономика

Крупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел

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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
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В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 24 июля в 06:45
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Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне

РИА Новости вчера в 15:45
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Армия и оружие

Сатановский рассказал о главном страхе США перед Россией

Политолог Евгений Сатановский рассказал о главном страхе чиновников в США перед Россией, о котором проговорился спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
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Происшествия

Нетрезвая автоледи задавила шестилетнего ребенка в Новоалтайске

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Алтайская правда вчера в 23:17
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Советский спорт вчера в 18:02
Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Российская газета вчера в 12:22
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