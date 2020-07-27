В массовых беспорядках пострадали 59 полицейских. Ранее власти города назвали происходящее в Сиэтле бунтом. В полиции уточнили, что один из пострадавших сотрудников правоохранительных органов госпитализирован, остальные получили ожоги, ушибы и другие травмы.

В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских

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