Происшествия
КоммерсантъВ Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских
В массовых беспорядках пострадали 59 полицейских. Ранее власти города назвали происходящее в Сиэтле бунтом. В полиции уточнили, что один из пострадавших сотрудников правоохранительных органов госпитализирован, остальные получили ожоги, ушибы и другие травмы.
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Общество
Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»
РБК вчера в 22:36
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа
До 31 августа некоторые российские семьи получат на карточки пособие в размере до 6 тыс. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 14:18
Здоровье
В Сеуле заявили, что бежавший в КНДР не был носителем коронавируса
Перебежчик, тайно вернувшийся недавно в КНДР из Южной Кореи, вряд ли был заражен коронавирусом нового типа.
ТАСС вчера в 23:29
Спорт
Григорий Родченков объяснил, почему СССР бойкотировал ОИ-1984 в США
Григорий Родченков объяснил причину, по которой СССР решил бойкотировать ОИ-1984, проходившие на территории США.
Актуальные Новости вчера в 08:57
Происшествия
Группа разбора: стоило ли бить Hyundai, который жёстко подрезает
Как разбираются такие ДТП, мы спросили у практикующего автоюриста. В рубрике «Группа разбора» мы каждую неделю анализируем спорные ДТП.
74.ru вчера в 21:40
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Футбол
Слуцкий высказался о «дебоше» Тарасова в самолете
Metaratings вчера в 09:45
Армия и оружие
В Британии оценили мощь российского флота
В День ВМФ Россия продемонстрировала миру растущую мощь своего флота, пишет Daily Mail.
Известия 00:08
Авто
Opel за полгода продал в России всего 59 моделей
Evo-rus.com вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его
Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец 00:22
Армия и оружие
Украина назвала условие полного прекращения огня в Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что полный и всеобъемлющий режим прекращения огня в Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соответствующего соглашения, зафиксированных с участием представителей ОБСЕ.
Lenta.ru вчера в 11:34
Финансы
С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
Российская газета 25 июля в 23:00
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Китай потребовал, чтобы генконсульство США в городе Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность.
Вести ФМ 24 июля в 01:36
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости 25 июля в 21:48
Общество
В СК назвали самую распространённую схему налоговых преступлений
Самым популярным способом ухода от уплаты налогов является схема искусственного документооборота, заявила заместитель главы Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
Московский Комсомолец вчера в 22:01
Происшествия
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
Lenta.ru вчера в 23:01
Армия и оружие
США усиливают авиацию для противостояния России и Китаю
Эксперты рассказали, каким образом США усиливают собственную авиацию с целью противостояния с Россией и Китаем.
Актуальные Новости 00:04
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
Экономика
Крупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел
Ранее «Восток-1» добывала в год около 8 тыс. т краба, т. е. 9–10% от всего промысла краба в стране.
Коммерсантъ вчера в 21:36
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 24 июля в 06:45
Политика
Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
РИА Новости вчера в 15:45
Армия и оружие
Сатановский рассказал о главном страхе США перед Россией
Политолог Евгений Сатановский рассказал о главном страхе чиновников в США перед Россией, о котором проговорился спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
ФАН вчера в 23:18
Шоу-бизнес
Младший сын Валерии сделал предложение своей девушке Лиане Волковой
Сын известной российской певицы Валерии Арсений Шульгин решился на важный шаг.
Экономика сегодня 25 июля в 22:01
Происшествия
Нетрезвая автоледи задавила шестилетнего ребенка в Новоалтайске
Шестилетнего мальчика, который шел по обочине, сбила женщина-водитель на автомобиле Nissan Sunny в Новоалтайске.
Алтайская правда вчера в 23:17
Футбол
Сарри стал самым возрастным тренером, выигравшим чемпионат Италии
Советский спорт вчера в 18:02
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета вчера в 12:22