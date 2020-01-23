Неизвестный открыл огонь в Сиэтле (американский штат Вашингтон). Жертвой трагедии стал один человек. Как информирует NBC, еще пятеро получили ранения.

Один человек погиб при стрельбе в Сиэтле

Происшествия Медики не подтвердили коронавирус у прилетевшего в Петербург китайца Ранее сообщалось, что в Северной столице два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус, жертвами которого в КНР стали 17 человек.

Авто Компания Geely покажет седан на платформе Volvo Новинку построят на платформе CMA от Geely-Volvo, которая ранее легла в основу кросс-купе FY11, Volvo XC40 и всех моделей Lynk&Co.

Здоровье Туристов призвали воздержаться от поездок в Ухань из-за коронавируса Представители организации призывают соблюдать меры предосторожности, а также воздержаться от поездок в китайский город Ухань до тех пор, пока ситуация не будет стабилизирована.

Политика Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.

Политика Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.

Происшествия Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании» Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.

Общество В Челябинске пройдет 20 мероприятий в рамках саммитов ШОС и БРИКС Сегодня, 22 января, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению на Южном Урале мероприятий в рамках саммитов ШОС и БРИКС.

Технологии В WhatsApp появилась тёмная тема Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.