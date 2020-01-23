Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаОдин человек погиб при стрельбе в Сиэтле

Неизвестный открыл огонь в Сиэтле (американский штат Вашингтон). Жертвой трагедии стал один человек. Как информирует NBC, еще пятеро получили ранения.
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Неизвестный открыл стрельбу в Сиэтле

ТАСС22:19

Полиция Сиэтла уточнила число погибших и пострадавших при стрельбе

РИА Новости22:07

Один человек погиб при стрельбе в Сиэтле

Российская газета21:58

В Сиэтле в результате стрельбы есть пострадавшие

Коммерсантъ21:57

В Сиэтле при стрельбе один человек погиб и пятеро пострадали

RT на русском21:55

Неизвестный убил одного и ранил нескольких прохожих в центре Сиэтла

Lenta.ru21:46

Человек погиб и пятеро пострадали при стрельбе в Сиэтле

РБК22:02
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Россияне заняли весь пьедестал почета после короткой программы на ЧЕ

Газета.Ru 20:44
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Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Газета.Ru 18:45
Происшествия

Медики не подтвердили коронавирус у прилетевшего в Петербург китайца

Ранее сообщалось, что в Северной столице два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус, жертвами которого в КНР стали 17 человек.
НТВ 12:45
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Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru 15:24
Авто

Компания Geely покажет седан на платформе Volvo

Новинку построят на платформе CMA от Geely-Volvo, которая ранее легла в основу кросс-купе FY11, Volvo XC40 и всех моделей Lynk&Co.
Автоновости дня вчера в 03:21
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Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570

Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, возросло до 571.
RT на русском 20:16
Происшествия

В Перми задержали сотрудника МЧС по делу о гибели постояльцев хостела

Говорит Москва 10:17
Армия и оружие

Американские военные поставили России негласный ультиматум по Сирии

Avia.pro вчера в 19:02
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Туристов призвали воздержаться от поездок в Ухань из-за коронавируса

Представители организации призывают соблюдать меры предосторожности, а также воздержаться от поездок в китайский город Ухань до тех пор, пока ситуация не будет стабилизирована.
РЕН ТВ вчера в 11:30
Экономика

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Известия 19:29
Общество

Футболка нового министра культуры возмутила пользователей соцсетей

Свободная Пресса 09:52
Политика

Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.
Газета.Ru 08:43
Политика

Назначен новый глава Пенсионного фонда России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил его на должность председателя правления.
Lenta.ru 17:19
Футбол

Российские клубы потратили на трансферы 285 миллионов в 2019 году

Согласно документу, российские клубы потратили на трансферы 285,6 миллионов долларов, заработали 100,4 миллионов.
Бомбардир.ру 09:54
Политика

Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении

Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
РБК 09:04
Происшествия

Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:25
Общество

В Челябинске пройдет 20 мероприятий в рамках саммитов ШОС и БРИКС

Сегодня, 22 января, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению на Южном Урале мероприятий в рамках саммитов ШОС и БРИКС.
Вечерний Челябинск 07:29
Экономика

Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти

Соединенные Штаты косвенно помогли России нарастить экспорт нефти.
РИА Новости 02:36
Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
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Краснов принес присягу при вступлении в должность генпрокурора

Игорь Краснов принес присягу во время вступления в должность генпрокурора России.
Известия 03:24
Шоу-бизнес

Дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина спела на французском

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри растут очень талантливыми и всесторонне развитыми.
Srnsk 21:05
Общество

Онищенко рассказал о происхождении нового коронавируса

Экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус, быстро распространяющийся в Китае, появился уже давно.
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Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
Известия 11:27
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK 03:22
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Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
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Трамп обновил рекорд по количеству твитов за день

Глава американского государства Дональд Трамп обновил личный рекорд по количеству размещенных им за сутки в своем аккаунте в Twitter публикаций.
Московский Комсомолец 20:59
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Экологию Хакасии поправят с помощью рабочей группы

Выработкой мер для улучшения экологической обстановки в Хакасия займется специальная рабочая группа.
Sibnovosti.ru вчера в 02:13
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Трамп ответил на критику Греты Тунберг

Lenta.ru 10:12
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Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ТАСС 20 января в 11:43
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Екатерина Четошникова ответила на нападки в адрес Молодежного правительства

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