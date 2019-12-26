Запуск железнодорожного сообщения даст колоссальные экономические возможности для полуострова. Это историческое и, без всякого преувеличения, эпохальное событие.

Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь. Это двухэтажный состав — за всю историю железнодорожного сообщения полуострова поезд такого типа впервые пришёл в Крым.

В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы

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