Общество
RT на русскомВ Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь. Это двухэтажный состав — за всю историю железнодорожного сообщения полуострова поезд такого типа впервые пришёл в Крым.
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Запуск железнодорожного сообщения даст колоссальные экономические возможности для полуострова. Это историческое и, без всякого преувеличения, эпохальное событие.
— Владимир Константинов, хоккеистРИА Новости 00:52
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Первый поезд отправился из Москвы в Симферополь по Крымскому мосту
Радио Комсомольская правда24 декабря в 17:19
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