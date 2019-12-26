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Первый пассажирский двухэтажный поезд из Москвы, который прошёл по Крымскому мосту, прибыл утром в четверг, 26 декабря, на вокзал Симферополя. Как пишет ТАСС, поезд встретили руководители республики и представители общественности с флагами России и Крыма.

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

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Политика Эрдоган готовится отправить турецкие войска в Ливию На фото: президент Турции Эрдоган Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он готовится к развертыванию турецких войск в Ливии для поддержки признанного международным сообществом правительства страны в Триполи.