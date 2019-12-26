Общество

RT на русскомRT на русскомПервый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

Первый пассажирский двухэтажный поезд из Москвы, который прошёл по Крымскому мосту, прибыл утром в четверг, 26 декабря, на вокзал Симферополя. Как пишет ТАСС, поезд встретили руководители республики и представители общественности с флагами России и Крыма.
Читать в источнике
Комментировать28
Запуск железнодорожного сообщения даст колоссальные экономические возможности для полуострова. Это историческое и, без всякого преувеличения, эпохальное событие.
— Владимир Константинов, хоккеистРИА Новости 00:52

Подробнее о событии

Говоривший с Путиным школьник поделился впечатлениями от поезда «Таврия»

ИА Крыминформ05:01

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

РБК01:23

Первый поезд отправился из Москвы в Симферополь по Крымскому мосту

Радио Комсомольская правда24 декабря в 17:19

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

РИА Новости00:52

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

Известия01:38

Первый двухэтажный поезд из Москвы прибыл в Симферополь, проехав по Крымскому мосту

ТАСС00:56

В Симферополе встретили первый поезд из Москвы

НТВ02:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Политика

В США начали разрабатывать тактику кибервойны против России

Киберкомандование Вооруженных сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны против России. Об этом пишет The Washington Post.
Lenta.ru вчера в 19:52
Политика

Проект об ограничении применения к бизнесу статьи за ОПГ внесен в Думу

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому предложено вывести бизнес из-под статьи Уголовного кодекса о преступных сообществах.
Российская газета 04:31
Происшествия

СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Газета.Ru 03:46
Автоспорт

Жена Шумахера обратилась к болельщикам

Lenta.ru вчера в 09:33
Политика

Путин призвал работодателей больше думать о сельских жителях

Работодатели должны больше думать о сельских жителях, которые обеспечивают успехи сельхозпредприятий и двигают отрасль вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
РИА Новости 06:10
Происшествия

Экс-полицейские из Уфы получили сроки за изнасилование дознавательницы

Уточняется, что экс-начальнику ОМВД России по Уфимскому району Эдуарду Матвееву по совокупности преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), а также по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") назначено лишение свободы сроком в 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Газета.Ru 06:17
Гаджеты

Oppo представила флагманский смартфон Oppo Reno 3

Китайская компания Oppo представила флагманский смартфон Oppo Reno 3. Он появится в продаже уже 31 декабря.
Piter.tv 06:27
Шоу-бизнес

Певица Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея решила развестись с супругом. О расторжении брака с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным артистка сообщила в Instagram.
Вести.Ru 06:30
Шоу-бизнес

Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации

Ведущий, юморист Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации.
РЕН ТВ 24 декабря в 11:26
Происшествия

В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине

Российская газета 04:34
Экономика

Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Газета.Ru 03:45
Происшествия

В машине главы района под Воронежем сработало взрывное устройство

В Воронежской области совершено покушение на главу Рамонского района Николая Фролова.
Вести.Ru 03:25
Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 05:00
Происшествия

В Петербурге локализовали пожар в квартире шестиэтажного дома

Пожар в Петроградском районе Петербурга, где огонь из квартиры на верхнем этаже перекинулся на чердак и кровлю, локализован, его площадь, по уточненным данным, составила 53 квадратных метра, сообщает городское управление МЧС РФ.
РИА Новости 07:07
Общество

Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»

РИА Новости 00:37
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию.
Pravda.Ru 06:58
Транспорт

В Крыму предложили пустить поезда в Краснодар и Анапу

В Крыму предложили властям Краснодарского края к следующему лету пустить поезда через мост в Анапу и Краснодар, сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.
Взгляд.ру 06:20
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
Общество

Пираты эфирного моря: российские операторы не выполняют требования телеканалов

Незаконные действия Основной причиной для конфликта стали действия российских операторов сотовой связи и операторов платного ТВ.
CNews 01:00
Экономика

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
РБК 07:10
Происшествия

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Известия 05:13
Происшествия

Украина экстрадировала в Испанию российского криминального авторитета

Украинские правоохранительные органы экстрадировали в Испанию гражданина РФ, "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский", сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Интерфакс 06:21
Экономика

Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке за счет ФНБ

Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
РБК 05:39
Кино

Художник изобразил Марка Хэмилла в образе Весемира из «Ведьмака»

CyberSport.ru 06:25
Политика

Эрдоган готовится отправить турецкие войска в Ливию

На фото: президент Турции Эрдоган Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он готовится к развертыванию турецких войск в Ливии для поддержки признанного международным сообществом правительства страны в Триполи.
Profinance.ru вчера в 08:58
Политика

Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу

В Вене начались переговоры России и Украины по газу, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».
RT на русском 06:28
Политика

Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»

Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 16:49
Общество

В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку

Новогоднюю елку впервые после аварии на Чернобыльской атомной электростанции установили в покинутом городе Припять, сообщается на сайте украинского телеканала ZIK.
РИА Новости 02:16
Экономика

Глава Минсельхоза рассказал об экспорте продукции АПК в 2019 году

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса из России в 2019 году может составить около 25 миллиардов долларов, превысив запланированные показатели, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
РИА Новости 07:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное