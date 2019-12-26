Запуск железнодорожного сообщения даст колоссальные экономические возможности для полуострова. Это историческое и, без всякого преувеличения, эпохальное событие.

На железнодорожный вокзал Симферополя точно по расписанию в 8 часов 50 минут по московскому времени прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Москвы № 27. Около трех часов ночи поезд пересек Керченский пролив по Крымскому мосту, и для последнего такой проезд стал еще одним испытанием.

В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы

Политика Захарова оценила планы США по кибератаке на Россию Планы по атаке на российскую элиту, которые разрабатывает киберкомандование США, считают в Москве нелегальной деятельностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политика С января 2020 года Генпрокуратура Украины будет упразднена Генпрокуратура Украины как институт прекратит свое существование к новому году, заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка 26 декабря в ходе общения с журналистами.

Политика Притесняют Sputnik. Матвиенко призвала власти Эстонии одуматься Матвиенко Напомним, российский президент Владимир Путин, комментируя давление эстонских властей на журналистов Sputnik, сказал, что в Эстонии просто боятся правды, поэтому притесняют российские СМИ.

Религия РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Происшествия Лавина накрыла горнолыжный курорт Андерматт в Швейцарии Посольство РФ в Швейцарии сообщает, что дипмиссия уточняет информацию о россиянах, которые могли пострадать при сходе лавины.

Политика Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту Предполагаемая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав недавно образованного правительственного совета по развитию физкультуры и спорта.

Происшествия Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.

Экономика Рост инфляционных ожиданий населения РФ возобновился в декабре «В декабре население ожидает, что цены в следующие 12 месяцев вырастут на 9%. В ноябре эти оценки были на уровне 8,3%. Таким образом, после непродолжительного снижения инфляционные ожидания населения вернулись к уровням сентября», — говорится в материале.

Экономика ВЭБ стал совладельцем НПФ «Благосостояние» Дочерняя структура ВЭБ.РФ - «ВЭБ-лизинг» - стала владельцем пакета 25% плюс одной акции негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние», следует из материалов «ВЭБ-лизина».

Политика Президент Ирака подал в отставку Президент Ирака Бархам Салех, выступая в парламенте, заявил о решении подать в отставку с занимаемого им поста из-за неспособности партий договориться о кандидатуре нового премьер-министра.

Общество Верховный суд России утвердил ликвидацию движения «За права человека» Верховный суд России утвердил решение о ликвидации движения «За права человека» Льва Пономарева «в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении деятельности организации».

Происшествия В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.

Происшествия Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.

Политика Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.

Недвижимость Сбербанк запустил ипотеку для самозанятых Минимальная ставка по ипотеке для самозанятых при покупке жилья на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке квартиры в новостройке - 7%. Оформить ипотечный кредит самозанятые смогут по программам "Приобретение готового жилья", "Приобретение строящегося жилья", "Гараж" и "Загородная недвижимость" (за исключением целей на индивидуальное строительство).