Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Симферополь прибыл первый поезд из Москвы

На железнодорожный вокзал Симферополя точно по расписанию в 8 часов 50 минут по московскому времени прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Москвы № 27. Около трех часов ночи поезд пересек Керченский пролив по Крымскому мосту, и для последнего такой проезд стал еще одним испытанием.
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Запуск железнодорожного сообщения даст колоссальные экономические возможности для полуострова. Это историческое и, без всякого преувеличения, эпохальное событие.
— Владимир Константинов, хоккеистРИА Новости 00:52

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Поезд Москва – Симферополь достиг конечной точки маршрута

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Долгожданное прибытие - в столице республики встретили первый за пять лет поезд из Москвы

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Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

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Первый поезд отправился из Москвы в Симферополь по Крымскому мосту

Радио Комсомольская правда24 декабря в 17:19
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