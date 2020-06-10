Общество

Газета.RuГазета.RuВ Симферополе ФСБ предотвратила теракт

В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу. "Предотвращен террористический акт в городе Симферополь Республики Крым", - говорится в сообщении. Отмечается, что пять россиян планировали взорвать самодельное устройство на рынке.
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ФСБ предотвратила теракт на симферопольском рынке

КИА08:02

«Нельзя расслабляться»: В Госсовете Крыма прокомментировали готовящийся теракт на рынке Симферополя

КП - Крым08:54

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

РИА Новости07:45

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

ИА Крыминформ07:47

В Симферополе предотвратили теракт

RT на русском07:47

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ТАСС07:46

За подготовку теракта в Крыму задержаны пять россиян

Интерфакс07:52
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Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
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Происшествия

На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Общество

Собянин: Эпидемия пошла на убыль

Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 08:36
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Общество

Собянин назвал срок выхода из ограничительных мер в Москве

«Москва переходит к этапу выхода из ограничений, к нормальной жизни, но этот выход был выстрадан, по сути дела, жесткими ограничительными мерами в течение трех месяцев, самоотверженной работой медиков, ответственным поведением москвичей», — заявил он.
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Общество

Роспотребнадзор заявил о сохранении масочного режима по всей России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что по всей России сохраняется масочный режим.
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Фоторежим будет доступен с первого дня в The Last of Us Part II

Создатели проекта рассказали, что для игроков уже с первого дня будет доступен пакет обновлений.
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Алексей Панин заявил о готовности сесть в тюрьму вместе с Ефремовым

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Модель показала «механизм» шестиугольного урагана на Сатурне

Британские планетологи объяснили природу шестиугольного урагана на Сатурне. Это явление открыли благодаря зонду «Вояджер-2».
МИР 24 07:47
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Общество

В Крыму с 15 июня отменят режим самоизоляции

Режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, и обязательную обсервацию для приезжих отменят в Крыму с 15 июня, сообщил глава региона Сергей Аксенов в соцсети "ВКонтакте".
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Андрей Норкин резко ответил на обвинения в изменах погибшей жене

На прошлой неделе известный телеведущий и медиаменеджер Андрей Норкин шокировал общественность внезапной новостью о смерти жены Юлии.
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Общество

В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве

Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
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Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

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Общество

На Москву надвигается гроза с градом

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В Москве откроется ресторан без кассиров

Сеть ресторанов быстрого питания KFC в связи с пандемией коронавируса объявила об открытии в Москве «ресторана будущего», где не будет кассиров и традиционных касс.
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые ответил на разговоры о разводе

Супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе, которые прозвучали в СМИ в середине мая.
Газета.Ru 08 июня в 06:37
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Происшествия

Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
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Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае

В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:54
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Транспорт

ГИБДД намерен внедрить новый метод проверки водителей на трезвость

Газета.Ru 03:34
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Общество

Россия открывает границы для выезда и въезда

Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

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С 1 июля в России введут маркировки обуви и лекарств

С 1 июля 2020 года в России введут маркировки обуви и лекарств.
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Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
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Виктория Боня жестко раскритиковала Настасью Самбурскую

Виктория Боня подвергла жесткой критике Настасью Самбурскую. Ведущая заявляет, что у актрисы нет таланта.
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Румыния может признать Россию враждебным государством

В документе говорится о том, что милитаризация Крыма и в целом бассейна Черного моря Россией, а также проведение военных учений создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов.
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Фильм «Унесенные ветром» удалили из сервиса HBO Max из-за расовых тем

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Смольный ждет предложения от петербуржцев по снятию ограничений

В последние три недели отмечается снижение. Петербуржцам предлагают оставить свои предложения на странице губернатора Петербурга.
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Освящение главного храма Вооруженных сил России перенесено

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