Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга

"Поступило сообщение об аварийной посадке самолета Boeing 747 в аэропорту Симферополя", - заявил источник. Отмечается, что на борту находится около 200 человек.
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с чего всё началось

Пассажирский Boeing совершил аварийную посадку в Симферополе

Пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в Симферополе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс04:11

Подробнее о событии

Аварийная посадка Boeing 747 из Екатеринбурга в аэропорту «Симферополь» не подтвердилась

КП - Крым04:54

В аэропорту Симферополя опровергают информацию об экстренной посадке пассажирского самолета

Крым 2404:32

Посадка самолета из Екатеринбурга в Крыму была штатной – аэропорт

ИА Крыминформ04:27

Boeing 747 экстренно приземлился в Крыму

РИА Новости Крым04:24

В Симферополе совершил аварийную посадку самолёт из Екатеринбурга

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Пассажирский Boeing совершил аварийную посадку в Симферополе

Интерфакс04:11

Самолет из Екатеринбурга совершил экстренную посадку в Симферополе

РИА Новости04:32
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Общество

Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
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Общество

Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене

В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
РИА Новости 03:46
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Авто

Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6

Компания Haval опубликовала официальные фотографии и характеристики кроссовера Haval H6 третьего поколения.
Автоновости дня 04:30
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Общество

Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Известия вчера в 20:14
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Кино

Брэд Питт сыграет в боевике режиссера «Джона Уика» и «Дэдпула»

Российская газета 03:36
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
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Экономика

В Бурятии оценили потери бюджета из-за коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, только потери туристической отрасли Бурятии за 2020 год чиновники ранее оценили в 2,6 млрд рублей.
REGNUM 04:13
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Происшествия

В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

РИА Новости 04:18
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Общество

За возврат к московскому времени проголосовали 65,74% волгоградцев

Сегодня, 7 июля, за заседании Волгоградской областной думы были озвучены окончательные результаты опроса по времени: почти 900 тысяч волгоградцев высказались «За» возврат региона к московскому времени.
КП - Волгоград 02:20
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Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news вчера в 15:00
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Политика

На Украине потребовали остановить дискриминацию русскоязычных граждан

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала позицию секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова о русском и английском языках свидетельством "откровенно антидемократической и дискриминационной политики" в отношении русскоязычных граждан.
РЕН ТВ 04:43
Общество

В Курганской области выявили 58 новых случаев коронавируса

В Курганской области выявили 58 новых случаев коронавируса. На 6 июля в регионе лабораторно подтверждены ещё 58 новых случаев COVID-19.
Уральский меридиан вчера в 04:12
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
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Здоровье

Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной

Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.
Коммерсантъ 02:21
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Политика

В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ

RT на русском вчера в 20:59
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
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Киберспорт

Ubisoft временно сделает бесплатной игру Watch Dogs 2

Париж, 7 июля 2020, 09:11 — REGNUM Французская компания Ubisoft временно сделает бесплатной ПК-версию своей игры Watch Dogs 2. Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 02:11
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Общество

В России резко выросли продажи недорогих смартфонов

В России зафиксирован всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей.
Российская газета 03:24
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Здоровье

Из-за бубонной чумы в Китае объявили третий уровень предупреждения

На севере Китая, в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия, объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения из-за выявления случая подозрения у пациента бубонной чумы.
UfacityNews.ru 04:16
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Общество

Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

REGNUM вчера в 08:30
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Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека

За сутки КОВИД-19 подтвердился еще у 91 жителя Ростовской области.
Evo-rus.com 02:39
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Политика

ЦИК обсудит возможность голосования в сентябре в течение 2-3 дней

Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения Единого дня голосования в сентябре в течение двух или трех дней, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Российская газета 03:57
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Общество

Число опустевших домов растет в Болгарии

Опустевшее жилье на территории Болгарии все чаще появляется из-за ряда факторов, одним из которых является постоянно увеличивающаяся разница между тратами и доходами жителей.
Политическая Экспертиза вчера в 12:40
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Происшествия

В Саратовской области скончался ещё один пациент с COVID-19

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на 7 июля в Саратовской области носителями коронавируса числятся 7135 человек.
REGNUM 04:14
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Здоровье

В Кировской области подтверждены 45 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки из госпиталей выписали 56 человек. Общее число выздоровевших достигло 2 857.
Свойкировский.рф 04:25
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Авто

Honda обновила компактный кроссовер Honda WR-V

Автомобильный бренд Honda сообщил об обновлении компактного кроссовера Honda WR-V на индийском авторынке, который считается основным для данных паркетников.
Car.ru вчера в 03:35
Происшествия

В смерти сахалинца в долинской ЦРБ не нашли связи с коронавирусом

Причиной смерти мужчины, умершего вчера в долинской ЦРБ, является патологический процесс, обусловленный прогрессированием хронической почечной недостаточности, как следствия тяжелого течения сахарного диабета, сообщает телеграм-канал губернатора.
Сахалин.Инфо 04:31
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Политика

Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»

Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости вчера в 11:33
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