с чего всё началось

"Поступило сообщение об аварийной посадке самолета Boeing 747 в аэропорту Симферополя", - заявил источник. Отмечается, что на борту находится около 200 человек.

В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга

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