Два новых случая коронавируса выявлено в Крыму: один - в Симферополе, второй - в Керчи, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В Симферополе и Керчи выявили новые случаи заражения коронавирусом

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Происшествия Ещё 12 случаев коронавируса подтвердились в Воронежской области В Воронежской области подтвердились ещё 12 случаев заражения COVID-19, сообщил московский оперштаб по коронавирусу сегодня, 12 апреля.

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