Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Симферополе начнут подавать воду по графику

Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении. Об этом заявила глава администрации крымской столицы Елена Проценко. Воду по графикам будут подавать в частных и многоквартирных жилых домах.
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с чего всё началось
Власти Симферополя приняли решение с 10 февраля отключать
 горячую воду, за исключением субботы и понедельника, а холодную давать только в определенные часы утром и вечером.
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