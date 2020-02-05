Общество
Российская газетаВ Симферополе начнут подавать воду по графику
Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении. Об этом заявила глава администрации крымской столицы Елена Проценко. Воду по графикам будут подавать в частных и многоквартирных жилых домах.
Читать в источнике
Оценить217
с чего всё началось
Власти Симферополя приняли решение с 10 февраля отключать горячую воду, за исключением субботы и понедельника, а холодную давать только в определенные часы утром и вечером.BFM.ru10:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:32, Ашберн
Здоровье
Девять вернувшихся из Китая калининградцев отправили на карантин
Девять туристов, которые на днях вернулись из Китая, отправили на карантин из-за эпидемии коронавируса.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Россия и Соединенные Штаты скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
Политика
США намерены расширить санкции против «Северного потока-2»
Вашингтон намерен расширить санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt.
Армия и оружие
Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе
Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Политика
Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию
Парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Экономика
Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций
Правительство и ЦБ РФ договорились создать постоянно действующий консультационный механизм по оценке ситуации в экономике в связи с реализацией нацпроектов, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Общество
Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре
Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", и передал органам опеки ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
В Туркмении мужчинам старше 40 запретили красить волосы в черный цвет
В государственных учреждениях и предприятиях одного из районов Туркмении мужчинам старше сорока запретили красить волосы в черный цвет.
Армия и оружие
Офицеров ФСБ в Алеппо убили протурецкие боевики
Офицеры ФСБ, выполняя боевые задачи, погибли в результате «шквального минно-артиллерийского налета» и «перекрестного огня» боевиков.
Футбол
«Рубин» и «Балтика» заинтересованы в услугах Кокорина
Экономика
Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса
Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
Шоу-бизнес
Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни
Общество
На Кубани в квитанциях за ЖКХ появится новая строка
В 16 регионах страны в 2020 году будет запущена программа добровольного страхования жилья.
Шоу-бизнес
Актер из «Интернов» сделал каминг-аут в России
Политика
Более 70% украинцев назвали Россию враждебной страной
Более двух третей жителей Украины воспринимают Россию как враждебную страну.
Политика
В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4 до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Армия и оружие
Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»
Завершились государственные испытания российского танка Т-90М "Прорыв".
Происшествия
Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии
Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Происшествия
Эмиля Байрамова взяли под стражу на два месяца
5 февраля суд Центрального района Твери избирал меру пресечения 30-летнему Эмилю Байрамову, который стал участником ДТП со смертельным исходом.
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына.
Общество
Путин призвал закрыть завышающие цены на медицинские маски аптеки
Нужно закрыть аптеки, в которых завышают цены на медицинские маски, на продажах это не отразится.
Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Общество
«Яндекс» устранил сбой в работе сервисов
"Яндекс" полностью восстановил работу сервисов после произошедшего сбоя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Общество
Патриарх Кирилл, как пишут «Открытые медиа», носит дорогие часы стоимостью до нескольких тысяч долларов
Патриарх Кирилл, как пишет интернет-издание "Открытые медиа", носит дорогие часы стоимостью до нескольких тысяч долларов.