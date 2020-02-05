Общество
REGNUMВ Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
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Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Политика
В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями
США и Россия скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Здоровье
На Урале родители смертельно больной девочки написали письмо Дональду Трампу
В обращении говорится, что 23 января их дочери поставили диагноз спинальная мышечная атрофия первого типа (персональные данные ребенка и диагноз публикуются Znak.com с письменного разрешения родителей).
Политика
В Симферополе заметили экс-министра образования Украины Табачника
В Симферополе заметили экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника.
Политика
Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации
По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.
Армия и оружие
Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе
Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.
Авто
Skoda показала дизайн новой Octavia RS
Компания Skoda показала дизайн нового поколения «заряженной» модели Octavia RS iV с гибридной силовой установкой.
Армия и оружие
Двигатель для ракетоносца ПАК ДА планируется изготовить в текущем году
Криворучко добавил, что соотвествующие работы по созданию этих двигателей выполняются на предприятии «Кузнецов», и в минобороны надуются, что уже в текущем году будут изготовлены первые двигатели, которые в дальнейшем передадут на стенд для проведения предварительных испытаний.
Общество
В работе «Яндекса» произошел сбой
Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).
Кино
В сети появился первый трейлер новой части «Пилы»
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Здоровье
Москвичи могут пройти бесплатную диагностику шести видов рака
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Политика
Польша объявила о прекращении импорта угля из России
Яцек Сасин – польский вице-премьер – заявил, что государственные компании страны больше не будут вывозить уголь из-за рубежа.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Политика
В РФ введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранцев из Китая
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России с 4 февраля прекращены транзитные авиаперелеты иностранцев, прибывающих из Китая.
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери
Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Футбол
Тихонов – в редакции «Чемпа». Про Романцева, «Спартак», Карреру и зло российского футбола
Происшествия
В Ялте шторм унес жизни двух человек
В Крыму в районе пляжа "Ласточкино гнездо" высокой волной смыло в море находившихся на причале двух человек, которым не удалось спастись.
Общество
В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
Политика
Пелоси после речи Трампа в Конгрессе разорвала текст его выступления
Футбол
Кокорин может оказаться в «Рубине» или «Балтике»
Общество
На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат
На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
Армия и оружие
Пентагон подтвердил размещение ядерных боеголовок на подлодках
Экономика
Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум
Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже 5 февраля превысила 3000 руб. за бумагу, обновив исторический максимум.
Политика
Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране
Оплату работы украинских министров и других высокопоставленных должностных лиц привяжут к размерам средней зарплаты по стране.
Кино
Предсказания на «Оскар-2020» приняли за спойлер со списком победителей
Американская киноакадемия в своем официальном аккаунте в Twitter опубликовала список победителей премии «Оскар-2020».
Здоровье
В Омске объявлен карантин по гриппу
Эпидемиологический порог был превышен на 12,5%. Больше болеют дети и пенсионеры. В итоге в Омске объявлен карантин по гриппу.
Политика
Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы
Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.