Общество

REGNUMREGNUMВ Симферополе вводят график подачи воды

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
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Чрезвычайной ситуации по наполнению крымских водохранилищ на сегодняшний день нет, — Игорь Вайль

КИА09:21

Глава администрации Симферополя надеется на дожди и божью помощь

РИА Новости03:30

Горячая - только по выходным: В Симферополе вводят новый график подачи воды

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В Симферополе вводят жесткие графики подачи воды

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Водоснабжение Симферополя ограничат с 10 февраля

Российская газета05:01

Опубликован график отключений водоснабжения в Симферополе

Крым 2408:34

Наполняемость водохранилищ в Крыму за сутки превысила январские показатели

ИА Крыминформ09:16
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:01, Ашберн
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Политика

В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

США и Россия скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 09:30
Происшествия

В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Газета.Ru 07:43
Здоровье

На Урале родители смертельно больной девочки написали письмо Дональду Трампу

В обращении говорится, что 23 января их дочери поставили диагноз спинальная мышечная атрофия первого типа (персональные данные ребенка и диагноз публикуются Znak.com с письменного разрешения родителей).
Znak.com вчера в 08:53
Политика

В Симферополе заметили экс-министра образования Украины Табачника

В Симферополе заметили экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника.
Московский Комсомолец 08:12
Политика

Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации

По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.
РБК 09:40
Армия и оружие

Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе

Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.
REGNUM 09:17
Авто

Skoda показала дизайн новой Octavia RS

Компания Skoda показала дизайн нового поколения «заряженной» модели Octavia RS iV с гибридной силовой установкой.
Коммерсантъ 03:30
Армия и оружие

Двигатель для ракетоносца ПАК ДА планируется изготовить в текущем году

Криворучко добавил, что соотвествующие работы по созданию этих двигателей выполняются на предприятии «Кузнецов», и в минобороны надуются, что уже в текущем году будут изготовлены первые двигатели, которые в дальнейшем передадут на стенд для проведения предварительных испытаний.
Военное дело 09:17
Общество

В работе «Яндекса» произошел сбой

Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).
Коммерсантъ 09:03
Кино

В сети появился первый трейлер новой части «Пилы»

Live24 вчера в 11:05
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Здоровье

Москвичи могут пройти бесплатную диагностику шести видов рака

ТВ Центр вчера в 06:54
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Политика

Польша объявила о прекращении импорта угля из России

Яцек Сасин – польский вице-премьер – заявил, что государственные компании страны больше не будут вывозить уголь из-за рубежа.
Expert.ru 08:15
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Политика

В РФ введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранцев из Китая

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России с 4 февраля прекращены транзитные авиаперелеты иностранцев, прибывающих из Китая.
Интерфакс 07:47
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери

Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Что происходит вчера в 07:21
Футбол

Тихонов – в редакции «Чемпа». Про Романцева, «Спартак», Карреру и зло российского футбола

Чемпионат 01:00
Происшествия

В Ялте шторм унес жизни двух человек

В Крыму в районе пляжа "Ласточкино гнездо" высокой волной смыло в море находившихся на причале двух человек, которым не удалось спастись.
Российская газета 06:18
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru вчера в 11:50
Политика

Пелоси после речи Трампа в Конгрессе разорвала текст его выступления

РЕН ТВ вчера в 23:26
Футбол

Кокорин может оказаться в «Рубине» или «Балтике»

Вести.Ru 07:40
Общество

На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат

На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
REGNUM 05:11
Армия и оружие

Пентагон подтвердил размещение ядерных боеголовок на подлодках

РИА Новости вчера в 10:52
Экономика

Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум

Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже 5 февраля превысила 3000 руб. за бумагу, обновив исторический максимум.
Ведомости 03:56
Политика

Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране

Оплату работы украинских министров и других высокопоставленных должностных лиц привяжут к размерам средней зарплаты по стране.
Lenta.ru 03:11
Кино

Предсказания на «Оскар-2020» приняли за спойлер со списком победителей

Американская киноакадемия в своем официальном аккаунте в Twitter опубликовала список победителей премии «Оскар-2020».
Киноафиша России 02:01
Здоровье

В Омске объявлен карантин по гриппу

Эпидемиологический порог был превышен на 12,5%. Больше болеют дети и пенсионеры. В итоге в Омске объявлен карантин по гриппу.
КП - Омск вчера в 22:59
Политика

Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы

Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Деловое.ТВ вчера в 07:44
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