Общество
REGNUMВ Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
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Экономика
Лукашенко заявил о желании покупать нефть у Москвы по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, но в Москве, по его словам, настаивают на премиальных надбавках сверх того.
Политика
Путин призвал правительство к обеспечению дебюрократизации
Президент России Владимир Путин призвал новое правительство обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям.
Происшествия
В Москве мужчину арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в государственной измене арестован россиянин Виктор Королев, сообщил Лефортовский суд.
Общество
Путин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек
Президент России Владимир Путин предложил закрыть аптеки, которые завышают цены на защитные медицинские маски, передает ТАСС.
Здоровье
На Урале родители смертельно больной девочки написали письмо Дональду Трампу
В обращении говорится, что 23 января их дочери поставили диагноз спинальная мышечная атрофия первого типа (персональные данные ребенка и диагноз публикуются Znak.com с письменного разрешения родителей).
Политика
Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.
Здоровье
На Украине госпитализировали шестерых студентов из Китая
В Харькове шестерых студентов, прилетевших из Китая, поместили в специальные боксы, сообщило местное издание Kharkiv Today.
Футбол
Бартомеу проведет срочную встречу с Абидалем из-за конфликта с Месси
Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу намерен провести срочную встречу со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
Шоу-бизнес
242-килограммовый сын Никаса Сафронова устроил фотосессию на море
Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
Происшествия
Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек
Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 23 человек, заявил губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.
Происшествия
Московская школьница самокатом обезвредила полицейского-педофила
Бойкий характер помог московской школьнице дать отпор полицейскому-педофилу.
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе
Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Общество
Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны
Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
Армия и оружие
Москва встревожена размещением США ядерных зарядов на подлодках
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия встревожена размещением ядерных зарядов малой мощности на американских подлодках, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Бастрыкин взял под контроль дело пластического хирурга из Краснодара
Аналогичное поручение глава ведомства дал по представленной на федеральном ТВ информации о ходе расследования уголовного дела в отношении "пластического хирурга" из Краснодарского края.
Общество
Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке
Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
Политика
Глава МИД Швеции посоветовала России вести «феминистическую политику»
В минувший вторник глава МИД Швеции прибыла с визитом в Россию. В ходе поездки она встретилась с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Здоровье
В Китае испытают российский препарат от коронавируса
Китайские специалисты проверят, подходит ли российский противовирусный препарат триазавирин для борьбы с новым коронавирусом.
Наука
Аромат розы помогает обучению во время сна
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева принесла извинения Успенской за эфир с ее дочерью
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева лично извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир шоу НТВ "Звезды сошлись".
Футбол
Голы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлой»
ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Испании обыграл команду «Ориуэла» из третьего испанского дивизиона со счетом 2:0. Голы в составе армейцев забили Давид Караев и Илья Шкурин.
Здоровье
Минздрав назвал сроки разработки вакцины от коронавируса
Для разработки вакцины от коронавируса нового типа понадобится от 8 до 10 месяцев.
Политика
Владимир Путин описал желаемые отношения между Россией и США
Возвращение двусторонних контактов в нормальное, конструктивное русло представляет интерес не только для РФ и США – в этом заинтересован весь мир, добавил Путин.
Происшествия
В Крыму в ДТП погибли мужчина и грудной ребенок
Спасатели извлекли из "десятки" 28-летнего водителя и четыре человека из иномарки, в том числе двух погибших: 25-летнего водителя и младенца 2019 года рождения.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак
Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Общество
Авиакомпаниям РФ выплатят компенсации за ограничение рейсов в Китай
В среду, 5 февраля, стало известно о том, что авиакомпании России получат компенсации за ограничения рейсов в КНР.