Ученые из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) проанализировали данные и представили конкретные даты окончания эпидемии нового коронавируса в разных странах, в том числе и в России, сообщает PRIMPRESS. Отчет на эту тему составила лаборатория инноваций данного университета.

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