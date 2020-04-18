Коронавирус
РИА НовостиВ Сингапуре за сутки выявили 942 случая коронавируса
"По состоянию на 12.00 18 апреля, министерство здравоохранения выявило и подтвердило еще 942 случая заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении ведомства. По данным минздрава, за последние сутки от заболевания излечились 38 человек. Общее количество выздоровевших достигло 740 человек.
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